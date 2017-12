Se billedserie Dyrlæge Jens Knudsen. Privatfoto. Foto: Picasa

Køge Bugt Dyreklinik har fået vokseværk

LørdagsAvisen - 14. december 2017 kl. 17:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun supersygehuset i Køge, der vokser. Dyrene får også mere ekspertise, når de besøger Køge Bugt Dyreklinik på Tangmosevej 111 i Køge.

"Vi er så glade for den overvældende gode modtagelse, vi har fået som nystartet dyreklinik i Køge", siger ejer af klinikken, dyrlæge Uffe Nordgren til LørdagsAvisen.

"Jeg åbnede dyreklinikken for to år siden, og det jo virkelig glædeligt, at vi nu har så meget at lave, at vi har behov for en ekstra dyrlæge og en ekstra veterinærsygeplejerske".

Uffe Nordgrens og hans nuværende veterinærsygeplejerske rejste begge fra et stort dyrehospital i Næstved i 2015, og det er nu deres to tidligere kollegaer, dyrlæge Jens Knudsen og veterinærsygeplejerske Sofie Nielsen, der tilslutter sig klinikkens team.

"Vi ønsker alle nærhed og kendskab til vores klienter og patienter, og det følte vi blev svært på et stort dyrehospital", siger de samstemmende.

Den nye dyrlæge, Jens Knudsen, er en stor gevinst for dyrene i Køge. Jens Knudsen kommer med 30 års erfaring med smådyrs sygdomme og speciale i øjensygdomme. Derudover har Jens Knudsen i mange år arbejdet med avl og reproduktion med alt, hvad det indebærer lige fra undersøgelser inden parring, optimalt parringstidspunkt, inseminering og kejsersnit. Jens Knudsen er desuden meget brugt af opdrættere og andre, der skal have undersøgt deres hunde for arvelidelser i øjnene (PRA) samt hofteledsdysplasi (HD), albueledsdysplasi (AD), ledmus i skulderene (OCD), pen hip og rygfotografering af gravhunde.

Sammen med dyrlæge Uffe Nordgren, der har tænder som speciale, udgør de et meget kompetent og fagligt bredt team.

På Køge Bugt Dyreklinik behandles dyrene som var det personalets egne kæledyr, og der er særligt fokus på at gøre dyrenes besøg så stressfri og behagelige som muligt.

Det er noget, kunderne og deres kæledyr er rigtig glade for - og så spredes anbefalingerne, hvilket har været afgørende for klinikkens succes og vækst.

På dyreklinikken bruges bl.a. tryghedsskabende feromoner i konsultationen og indlæggelsen, for at dyrene skal føle mindre stress. Er en hund mest tryg ved, at undersøgelsen eller negleklipningen foregår på gulvet, så kravler personalet ned på gulvet og laver behandlingen der.

Hvis katten er mest tryg i sin kasse, så løftes låget af, og undersøgelsen foretages, mens katten er rolig og afslappet kan putte sig i kassen.

Små operationssår i fokus

Udover mindre stress, er små operationssår også noget, som dyrlægerne Uffe Nordgren og Jens Knudsen går meget op i.

"Jo mindre vi laver vores operationssår, desto mindre traumatisk er det for vores patienter - og det betyder meget for os, at vores patienter har det så godt som muligt efter en operation", siger dyrlæge Jens Knudsen.

Dyrlægerne syr næsten alle operationssår med indvendige tråde. Det gør, at der ikke sidder generende tråde i huden. Det har også den positive effekt, at dyrene oftest kan undgå at få krave på.

Hvalpetræning

Udover at behandle syge dyr, tilbyder Køge Bugt Dyreklinik også hvalpetræning med stor succes. Til at starte med regnede fagveterinærsygeplejerske Karina Baltzer, der står for træningen, blot med et enkelt hold om ugen, men behovet for hundetræning i Køge skulle vise sig at være meget stort.

"Selv med fire hold om ugen har det været svært at følge med", fortæller Karina Baltzer.

Miljøtræningen i Køge by lørdag formiddag er virkelig noget, kursisterne er glade for. De kommer pludselig til at se byen gennem hvalpens øjne.

"Der er mange muligheder for at stimulere hvalpene i byen, hvor de på stationen kan se tog og busser. På torvet møder de statuer, barnevogne, børn, andre hunde samt meget mere. Og ved KØS kan hvalpene gå op og ned på de store, hvide trapper", siger Karina Baltzer.

Med det nye team glæder alle på Køge Bugt Dyreklinik sig til at behandle og hjælpe endnu flere af Køge og omegns kæledyr.pm