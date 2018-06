Køge Boldklub skifter på trænerposten

Carsten Jensen har igennem de seneste sæsoner været cheftræner for Køge Boldklubs førstehold i Sjællandsserien og ført det frem til at være et stærkt hold i rækken.

Dette har medført interesse for Carsten Jensen som træner, og han har valgt at rykke et par kilometer nordpå, til nye udfordringer i Køge Nord FC.

"Vi står med et utroligt stærkt team, hvor alle har fokus på de unge spillere og ved præcis hvad der kræves af dem for at indtræde i seniorfodbolden, som er en anden størrelse end ungdomsbold - og ikke mindst er vi glade for at vi internt har kunne handle så hurtigt og sætte et så slagkraftigt hold omkring vores mandskab i Sjællandsserien, hvor målet igen i 2018/19 vil være at drille i toppen af rækken. Vi ved dog også godt at vores sats på miljø og træning, ikke altid matcher ambitioner og lønkroner der kan hentes i omkringliggende klubber, men det er udviklingsfolk vi har ansat, så hvis man vil mere med sin fodbold, så er vores Sjællandsserie det næstbedste tilbud i miles omkreds, naturligvis med HB Køge som det bedste", siger Brian Hansen.