Køge Bokseklubs unge gjorde rent bord

Af Per Møller

Marcus Mølbak, som bokser i mellemvægt, måtte igennem to kampe, før guldmedaljen var hjemme. Især finalen var flot, da Køge bokseren havde sin modstander til tælling flere gange, før kamplederen valgte at stoppe kampen til fordel for Køge bokseren.