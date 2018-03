Køge ArbejdsgiverNetværk: Ja tak til samarbejde med Connect Køge

"Jeg ser fondens arbejde og den udvikling, vi skal tage hul på, som noget, der skal ske i nært samspil og dialog med erhvervslivet. Derfor vil det også være naturligt for os at involvere parter uden for fonden i den endelige færdiggørelse af den strategi, vi allerede nu er i gang med. For os er det vigtigt at være lydhøre og skabe mulighed for inddragelse. Det er en strategi for os alle, for kommunen og for Køges fortsatte vækst og udvikling".