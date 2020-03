Køge Amatørscene har fået ny formand

Køge Amatørscene har afholdt sin ordinære generalforsamling, og her skulle der vælges ny formand, da Hother von Mehren af helbredsmæssige grunde ikke ønskede at genopstille.

Dette sætter Hothers kone Tove - som selv er et stort aktiv for Køge Amatørscene - stor pris på.

Næstformand Bettina L.Mollerup er glad for at Mogens Høling er trådt til og glæder sig til det nye samarbejde, og samtidig takker hun Hother vom Mehren for hans kæmpe arbejde og håber så at han husker at passe på sig selv og øver sig på de to ord "nej tak".