Det handler om klimaet, når Borup Bibliotek i november åbner for livestreaming fra Aarhus Universitet.

Send til din ven. X Artiklen: Klimaets tilstand ifølge videnskaben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klimaets tilstand ifølge videnskaben

LørdagsAvisen - 29. oktober 2019 kl. 10:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klimaet er et brandvarmt emne lige nu. Isen smelter, temperaturen stiger, og vejret bliver mere ekstremt og uforudsigeligt. Ifølge videnskaben er klodens klima under en menneskepåvirket forandring og mennesker over hele kloden kommer i klemme. Tirsdag 5. november kl. 19 livestreamer Borup Bibliotek foredrag fra auditoriet på Aarhus Universitet, hvor Jyllands-Postens journalister Lars From og Klaus Dohm og klimaprofessor Sebastian Mernild fra klimaforskningscenteret Nansen Centeret i Bergen i Norge, fortælle om klimaets brændpunkter og konsekvenserne for menneskerne.

Hør hvordan det påvirker indbyggerne i Stillehavsøstaten Tuvalu, at isen smelter i Arktis, at verdenshavene opvarmes og at havspejlet derved stiger. Og hør om hvad det gør ved det globale klima og indbyggerne i Brasilien, at regnskoven hvert år skrumper med tusindvis af kvadratkilometer. Med baggrund i fakta om både befolkningsudvikling og klimaets forandringer vil du blive klogere på, hvorfor det i Indien diskuteres at sætte en begrænsning på, hvor mange børn inderne må få. For faktum er at vi bliver flere og flere mennesker på kloden - med et befolkningstal som vil overstige 10 milliarder - hvilket ifølge mange forskere har afgørende betydning for klimaet. Også herhjemme er der store konsekvenser i vente.

Offentlige foredrag i naturvidenskab er blevet en kæmpe succes og samler tilhørere på biblioteker, skoler og forsamlingshuse i hele landet; tilhørere der er nysgerrige på den nyeste forskning indenfor alle grene af naturvidenskaben.

"Vi oplever en stor interesse for videnskabsformidling, naturvidenskab i særdeleshed. Vi finder ofte ekstra stole frem for at få siddepladser til alle fremmødte. Aarhus Universitet har simpelthen skabt en seersucces," lyder det fra Morten Printzlau der er parat til at byde alle velkomne til livestreaming på Borup Bibliotek.

Det er gratis. Vil du være sikker på en stol, så tilmeld dig via koegebib.dk eller tag chancen i døren på aftenen.