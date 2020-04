Klassiske cykelløb udsættes til senere på året

Sommeren plejer at byde på en række cykelløb med start og mål i Køge, men sådan bliver det ikke i år på grund af coronakrisen. Køge Sportevent har dog ikke opgivet at afvikle de traditionsrige løb.

"Vi kan på nuværende tidspunkt ikke svare på alle spørgsmål, som vi får stillet. Vi kommer med en klar udmelding om datoen for afviklingen, når vi forhåbentlig kender myndighedernes definition på store forsamlinger i det offentlige rum. Det forventes, at denne udmelding kommer fra myndighederne i begyndelsen af maj. Vi håber, at alle vil have forståelse for dette," siger formand Kurt Lind om situationen.