Louise Elisabeth Andersen og Karin Bering som fortæller om deres forløb i Grundlæggende regnskab på Kursuscentret KHS.

Send til din ven. X Artiklen: Klædt på til virksomhedens regnskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klædt på til virksomhedens regnskab

LørdagsAvisen - 27. december 2019 kl. 11:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad har en sosu-assistent og en bankuddannet til fælles trods forskellige baggrunde? Begge deltager i et intensivt forløb i Grundlæggende regnskab på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole, og de står snart klar til at springe ud og holde styr på virksomhedens tal.

Louise Elisabeth Andersen er oprindelig uddannet social- og sundhedsassistent, men købte sammen med sin mand i sommer Decoplants sjællandske afdeling - Alt i Planter ApS - der tilbyder salg og pasning af planter for både private og virksomheder.

"Vi har kastet os ud i et nyt eventyr, og det er faktisk vores bogholder, der har anbefalet mig at deltage i kurset om Grundlæggende regnskab. Alt er nyt for mig. Jeg har ikke før haft om regnskab og bogføring, men jeg lærer her alt om at indberette moms, lave lønafregning samt kreditor og debitor styring. Det var meningen, at jeg kun skulle arbejde med vores administration, men nu har jeg fået en masse viden, som jeg allerde nu kan anvende i praksis i vores virksomhed. Jeg kan godt lide at være med i hele virksomhedens liv, og det bliver rart at kunne varetage regnskabsdelen," fortæller Louise Elisabeth Andersen fra Alt i Planter ApS.

"Vi har haft meget teori vekslet med opgaver i undervisningen - både individuelle og gruppevis, og har intet hjemmearbejde. Kurset er meget intensivt og vi er helt fyldt op, når vi tager herfra, og det er positivt ment. Jeg er overrasket over kursets høje niveau i forhold til, at det er et AMU-kursus. Vores underviser er utrolig god til at tilpasse kurset til deltagernes forskellige niveauer, og hendes engagement smitter af på os kursister," fortæller Karin Bering, der oprindelig er bankuddannet, men i de seneste 10 år har arbejdet med administration og receptionsarbejde.

"Jeg valgte kurset, da flere og flere administration- og receptionistjobs indeholder bogholderi funktionen, og da jeg har en stor interesse for såvel tal som kundekontakt. Jeg lærte i sin tid om regnskab og bogføring på handelsskolen, men deltager på kurset for at opdatere min viden, og har her lært fx at arbejde i regnskabsprogrammet e-conomic. Jeg kommer fra Allerød, men valgte dette kursus trods afstanden, da de andre kursussteder, jeg stødte på i min søgning, var mere baseret på e-learning, og ikke havde den personlige form for klasseundervisning," siger Karin Bering.

Kurset i Grundlæggende regnskab strækker sig over 30 undervisningsdage fordelt over 8-9 uger, hvor deltagerne får redskaber og viden om arbejdet med bogføring, løn, varelagerstyring, kreditor- og debitorstyring og afstemninger. Det er også muligt at tage enkelte fag på kursusforløbet. Næste kursusforløb i Grundlæggende regnskab starter på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole den 22. januar 2020.