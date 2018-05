Kirsten Larsen vil sikre god dialog med foreningslivet

Kirsten Larsen (K) - formand for Kultur- og Idrætsrådet i Køge Kommune.

LørdagsAvisen - 05. maj 2018 Af Per Møller

I bestræbelserne på, løbende at forbedre brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i Køge Kommune, nedsattes efter byrådet vedtagelse af folkeoplysningspolitikken i september måned 2016 et forslag til etablering af et råd, der kan fungere som høringsorgan for folkeoplysningspolitikken samt budget og tilskudsregler, til Kultur- og Idrætsudvalget.

Det nye Kultur- og Idrætsråd blev konstitueret den 9. februar 2017, og har her efter sidste års kommunalvalg valgt repræsentanterne til udvalget for den kommende fire års periode.

"Kultur- og Idrætsrådet fungerer som et høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for folkeoplysningspolitikken, budget og tilskudsregler, og som foreslår emner til to årlige dialogmøder for kommunens foreninger og selvorganiserede grupper", fortæller rådets formand, byrådsmedlem Kirsten Larsen (K).

Kultur- og Idrætsrådet udgøres af én repræsentant for h.h.v. kulturforeningerne, aftenskolerne, fritidsområdet, øvrige foreninger, Handicaprådet, Integrationsrådet, to repræsentanter for Idrætsforeningerne samt to medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget - udpeget af Byrådet.

"Det er vigtigt, at vi får skabt en god dialog og en synlighed overfor kommunens mangfoldige foreningsliv og de mange personer, som repræsenterer de over 250 klubber og foreninger udadtil. Med etableringen af Kultur- og Idrætsrådet er det det helt klare mål, at disse personer høres og ikke mindst ved, hvor de skal henvende sig, når de har brug for informationer omkring deres klub/forening. Mange føler, at der er et kæmpe gab mellem foreningslivet og det politiske system - det er det, vi skal have arbejdet fremadrettet på at få manet til jorden. Rådet skal være foreningslivets taleorgan til videre behandling af sager i det politiske system", siger Kirsten Larsen.

Rådets politiske repræsentanter er udpeget for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Repræsentanterne for Integrationsrådet og Handicaprådet følger også den kommunale valgperiode, mens foreningsrepræsentanterne vælges for en 2-årig periode.

"Dette er vurderet ud fra, at der relativt ofte sker udskiftninger blandt frivillige og fordi udvalget skal repræsenteres af medlemmer, som er aktive i foreningslivet", forklarer Kirsten Larsen.

I samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget afholder rådet to årlige dialogmøder. Årets første møde i 2018 afholdes mandag den 28. maj kl. 19.00 på Teaterbygningen i Køge - det andet møde afholdes efter planen i løbet af efteråret.

Repræsentanterne i Kultur- og Idrætsrådet 2018/2019 - og foreningernes "talerør" til rådet - er byrådsmedlemmerne og medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget, Osama Mohamad (A) og rådets formand Kirsten Larsen (K). Palle Johansen repræsenterer Integrationsrådet, Anette Kaae-Bødker, Handicaprådet, Ove Nordhild Olsen fra Kjøge Mini-By's Venner repræsenterer Kulturforeningerne, Tine Koop, FOF Køge Bugt, Folkeoplysende voksenuddannelser, Henning Lübcke fra Herfølgespejderne repræsenterer Fritidsområdet, Birgit Nielsen fra Familie og Samfund repræsenterer gruppen Øvrige foreninger, mens Poul Henning Vive, Køge Håndbold og Firmaidræt Køge samt Ina Winther, Borup IF er kontaktpersoner til Idrætsforeningerne.