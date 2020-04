Kirkesangerinde uddeler gratis "sangkrammere"

Coronakrisen afføder mange kreative indslag i forsøget på at holde humøret oppe i en svær tid for mange. Et af initiativerne står sangerinden Maria Bonnet Høyer for: Hun tilbyder således såkaldfte "sangkrammere" på bestilling - ganske kvit og frit.

- I fredags havde min familie og jeg glæden af at opleve Maria Bonnet Høyer give en sang gave til vores genbo Jørgen. Vibeke Nielsen skrev en besked til Maria og fortalte om Jørgen som igennem de sidste par år har oplevet modgang med helbredet og en hustru som er kommet på plejehjem og en lang ensom tid under Corona krisen, Hvor børn og børnebørn ikke kunne komme på besøg. Derfor vil jeg gerne dele en lille solstråle historie og sige tusind tak til Maria for at bidrage med sin stemme som gav en utrolig glæde i det lille hjem på Skovvangsvej.

Man kan kontakte Maria Bonnet Høyer for en en sanggave på god afstand uden beregning. Betingelsen er, at du vil give en eller flere personer en tak for at udfylde en helt speciel indsats eller opgave under coronakrisen, hvor specielle hensyn eller foranstaltninger har været nødvendige at igangsætte, hvis du vil gøre en person glad ved at overbringe en sanghilsen til en (ensom) person på et plejehjem, hospice eller andet. Betingelsen er desuden at sanggaven uddleels i Køge. Maria Bonnet Høyer kan kontakters på maria@nanari.dk eller telefon 25360309.