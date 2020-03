Send til din ven. X Artiklen: Kirkeklokkerne ringer for fællesskabet under krisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirkeklokkerne ringer for fællesskabet under krisen

LørdagsAvisen - 25. marts 2020 kl. 11:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver dag klokken 17 vil du som noget nyt kunne høre kirkeklokkerne fra Køge Kirkes tårn ringe. Det vil de gøre, så længe Danmark er ramt af Coronakrisen. Og det gør de for at minde os alle sammen om, at vi står i et fællesskab med hinanden, og det er vigtigt, at vi i denne tid holder sammen og støtter hinanden.

"Hvis du hører klokkerne ringe klokken 17, så send en tanke til dem du holder af, men som du ikke kan se i denne tid. Eller send en tanke til alle dem, som er syge, til dem som arbejder på at hjælpe de syge, eller til de mange som forsøger at holde et lukket Danmark i gang," lyder opfordringen fra Køge Kirke.

"Det er jo en helt særlig tid, vi står i. Det er en alvorlig situation, og det er en gammel skik, at kirkeklokkerne ringer, når der er noget særligt på spil, og at de ringer til bøn og til andagt. Når kirkeklokkerne ringer, skal de altså få os til at tænke på, at der er noget større på spil end kun os selv," forklarer sognepræst ved Køge Kirke, Charlotte Dybdahl Winther.

Ideen, om at kirkeklokkerne i Køge Kirke skal ringe klokken 17, kommer ikke fra Køge Kirke selv. Det er landets 10 biskopper, som opfordrer alle 2350 kirker i landet til at lade deres klokker ringe på netop det tidspunkt, indtil vores normale hverdag er tilbage - lad os håbe at det ikke varer alt for længe.