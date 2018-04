Kim Schwartz.

Kim Schwartz og Peter Edelmann vil sætte Køge på Danmarkskortet

LørdagsAvisen - 13. april 2018 kl. 08:01 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver fest i den helt store stil, når Familie Journalen på lørdag den 14.april hylder dansktoppen ved et storslået show i Jyske Bank Boxen i Herning med prisoverrækkelser og optrædener af et væld af populære kunstnere. Det er i år 50 år siden dansktoppen som hitliste for første gang blev sendt i radioen.

Et par af de lokale "drenge" - Kim Schwartz og Peter Edelmann - er indbudt til at være med i showet, og de vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at sætte Køge på Danmarkskortet. Kim Schwartz er for det første indstillet til hele 2 priser ved showet: "Familie Journals Læserpris" og "Årets Mandlige Dansktop Solist", og herudover vil Kim Schwartz deltage i selve showet som solist med både nyt og gammelt fra hans efterhånden store repetoire.

Kim Schwartz har leveret et væld af dansktop-melodier til mange af de kendteste kunstnere herhjemme, og er derfor også udvalgt som en af de mentorer, der skal kæmpe om "talentprisen". Her har Kim valgt den lokale "gademusikant" Peter Edelmann, som han bl.a. har lært at kende gennem Køge Musik Center, og valget af Peter Edelmann er helt bevist ud fra en strategi om, at vælge både den bedste og så en lokal musikant.

"Peter kender de fleste - om ikke alle mine sange - og ham og jeg har nu i et stykke tid øvet os på mit gamle nummer fra 1997: "Det´ ikke nok at lade som om...", og jeg kan love jer for, at den sidder "lige i skabet", når Peter skal på scenen i Jyske Bank Boxen. Vi går selvfølgelig efter at vinde, og Peter skal nok tage både Herning og resten af Danmark med storm."

"Mig pog Min Mentor" er Familie Journals talentkonkurrence, og den afvikles med Spies Rejser som sponsor. Hele showet sendes bl.a. på kanal Lorry fra kl. 20.00. Foruden Kim Schwartz og Peter Edelmann er Kandis, Johnny Reimar, Klaus & Servants. Kirsten Siggård, Bjørn Tidmand, Keld & Hilda Heick, Richard Ragnvald, Dorthe Kollo, Sweathearts, Lotte Riisholt, Humørekspressen, Jørgen De Mylius og Dario Campeotto med. Hvis sidstnævnte kunne finde på at synge sin Grand Prix Vinder "Angelique" kan det blive en hel Køge-aften. Den er jo skrevet af Aksel V. Rasmussen.