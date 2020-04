Ken Kristensen runder 25 år ved politiet 1. maj. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Ken Kristensen runder 25 år ved politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ken Kristensen runder 25 år ved politiet

LørdagsAvisen - 30. april 2020 kl. 17:32 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. maj er det nøjagtig 25 år siden, Ken Kristensen trådte ind ad døren til politiskolen på Artillerivej første gang og med det samme fandt sin rette plads på arbejdsmarkedet, da han som 22-årig startede på politiskolen som den næstyngste på holdet.

"Jeg husker det, som var det i går - og jeg har ikke fortrudt det ét sekund," siger politimanden, der kan takke sin morbror for inspirationen til at starte på politiuddannelsen i sin tid, og som altså nu kan fejre 25 års jubilæum i det danske politi.

Bare otte måneder efter uddannelsens start begyndte han på Station 1 på Halmtorvet, hvor hverdagen bød på tunge sager fra dag 1.

"Det var en ret speciel oplevelse, som jeg dog ikke ville være foruden. Det var blandt andet med slåskampe fredag og lørdag nat i byen og kontrol af rockere på cafeerne. Jeg vidste, at jeg ikke ville blive der i mange år, men det gav mig en vigtig ballast," fortæller Ken Kristensen, der i løbet af det første år blandt andet også nåede at blive sendt ud til både et jalousidrab, et selvmord og et færdselsdrab.

Det er sager, der hærder en ung politimand - og det forberedte ham til at fortsætte med perioder i blandt andet Kriminalpolitiet på Station 1 og i Uropatruljen.

"Jeg så ned i samfundets allerdybeste bund, og jeg husker, at jeg mange gange tænkte: "Hvor er det spild af liv" om nogle af de mennesker, vi blev mødt af, og om nogle tænkte man også: "Hvor er det synd for de mennesker, der er kommet så langt ud"," siger han.

Siden har han blandt andet også været omkring røveriafdelingen og kørt som motorcykelbetjent i Roskilde, og i dag arbejder han med sikkerhed i Rigspolitiet - et arbejde der er omfattet af tavshedspligt, som hindrer han i at fortælle om det.

"Jeg har gennem årene virkelig fået et indblik i mange forskellige samfundslag - lige fra bunden til toppen - og det er noget, jeg er meget taknemmelig for og i øvrigt kan trække meget på i det politiske arbejde," fortæller Ken Kristensen, der i dag også kan skrive lokalpolitiker på visitkortet som gruppeformand for Venstre i Køge byråd.

"Jeg har fulgt med i lokalpolitik gennem 16 år, og jeg sagde allerede for otte-ti år siden, at når drengene blev store nok, så ville jeg også involvere mig i politik," fortæller Ken Kristensen, der stillede op ved valget i 2017 og blev valgt ind med et flot personligt valg.

"Politi og politik er i samme boldgade. Vi arbejder for demokratiet, og jeg er virkelig glad for Danmark og det velfungerende demokrati og samfund, vi har. Det gør mig stolt af og glad for at være dansker," smiler jubilaren.