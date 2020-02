Katten skal slås af tønden i Herfølgehallen

"Så er det igen tid til at Herfølgehallen skal myldre med trolde, feer, børn som skumfiduser og alle de andre fantasifulde udklædninger, som man i Herfølge er så forvænt med og glade for, at forældre og børn år efter år bruger deres kreativitet på", siger Niels Rolskov fra Herfølge Borgerforening.