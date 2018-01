Tre Køge-spillere, Anton Skou Møller (6), Claus Schmidt Hansen og Jakob Vive Rasmussen (11), sikrer at bolden ikke kommer i hænderne på Roskilde-spilleren der ellers gør sig ihærdige anstrengelser for at overliste Køge-forsvaret. Foto: Thomas Olsen.

Kamp nr. 13 var ikke spor uheldig for Køge

Søndag eftermiddag havde Køge igen fordel af hjemmebane da der blev taget hul på anden omgang af sæsonen i divisionen. Kampen var et led i 13. runde, men kamp nummer 13 blev ikke spor uheldig for de sejrsvante Køge-spillere, der sendte gæsterne fra Roskilde Håndbold tilbage til domkirkebyen med et nederlag på 29-21 efter føring på 15-11 ved pausen.

Kampen startede i et hæsblæsende tempo, og efter blot otte minutters spil var stillingen 5-5. Herefter begyndte Køge at trække fra og kunne gå til pause med en føring på fire. Efter pausen fortsatte de to hold med at give de mange tilskuere i Herfølge-hallen god underholdning. Roskilde kunne sagtens være med, men i målet havde Christian Sloth igen en god dag, og holdt gæsterne fra at komme for tæt på hjemmeholdet. Til sidst kunne Køge afgøre kampen med nogle hurtige scoringer til slutresultatet 29-21.