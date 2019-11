Optiker Kaj Trane fylder 50 år, og det fejrer hos Louis Nielsen i Køge fra 25. november til og med den 7. december. Her tilbyder butikken 50 procent på briller fra 795 kroner og gratis synstest med sundhedstjek.

Kaj Trane fylder 50 år og fejres hos Louis Nielsen

LørdagsAvisen - 23. november 2019

Optiker Kaj Trane er efterhånden en kendt skikkelse i gågaden i Køge, hvor han som med stor faglig viden og ophøjet ro tager sig godt at kundernes syn og øjne. Kaj fylder 50 år, og det fejres stort hos Louis Nielsen i Køge. Det sker i 12 dage fra 25. november til og med den 7. december.

For 20 år siden blev Kaj uddannet fra optikerskolen i København. På samme hold var blandt andre Jesper Eghøje, som i dag er Kajs kollega og chef hos Louis Nielsen i Køge. Jesper er nemlig indehaver og chefoptiker af butikken. Kaj og Jesper har altså kendt hinanden i mange år, og Jesper husker tydeligt Kaj fra dengang - tilbage i 1999.

"Kaj gjorde sig bemærket. Det er der ingen tvivl om. Han var også dygtig dengang, som han er nu, og en god og sjov fyr. Jeg er glad for, at vi i dag arbejder sammen og at han er en del af vores hold," fortæller Jesper Eghøje.

Inden Kaj begyndte som optiker hos Louis Nielsen i Køge, var han lidt rundt omkring. Som nyuddannet optiker tog han turen til Sverige, hvor han var butikschef i fem år. Danmark trak ham tilbage, og efter fem år som optiker, begyndte han hos Louis Nielsen.

Louis Nielsen åbnede sin butik i Ballerup i 2009, og her spillede Kaj en helt central rolle. I stillingen som indehaver og chefoptiker sørgede Kaj for, at butikken fik en god start og kørte godt indtil, at han i 2015 havde brug for at komme tilbage til optikergerningen.

"Det var enormt spændende og lærerigt at åbne og styre egen butik. Jeg havde mange gode år, men til sidst begyndte jeg at savne alene at være optiker og at kunne fokusere alene på mig fag," fortæller Kaj Trane.

Skarpt fokus på øjensundhed

Kajs fokus på at passe på kundernes øjne går hånd i hånd med Louis Nielsens øgede fokus på øjensundhed. De seneste år har Louis Nielsen nemlig fokuseret skarpere og skarpere på øjensundhed, bl.a. via et samarbejde med Dansk Blindesamfund og et helt unikt samarbejde med ti specialiserede danske øjenlæger.

"Vi gør en dyd ud af at være byens mest kompetente optikere. Her er kvaliteten høj, både hvad angår vores faglige viden og vores produkter, og derfor elsker jeg at være her," fortæller Kaj Trane.

"Det er vigtigt at få undersøgt synet regelmæssigt, vi anbefaler en synstest hvert andet år. Nogen har måske fået det gjort, mens det for andre er flere år siden. Jeg håber, at min fødselsdag kan være anledning til, at mange kigger forbi og får undersøgt øjnene. Jeg vil glæde mig til at se alle, der kommer," siger han.

Kaj Trane bliver fejret i butikken i hele 12 dage, det sker den 25. november til og med den 7. december. I alle 12 dage tilbyder butikken 50 procent rabat på briller fra 795 kroner og gratis synstest med sundhedstjek. Synstesten koster normalt 195 kroner.