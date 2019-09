Jakob Magnusson gav smagsprøver på sin hjemmelavede rullepølse, da dette foto blev taget, og det var ?guf? for både Deres skrivende, fotografen og de mange kunder, der var i nærheden, som også fik lov at smage. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kåret til Danmarks bedste - nu slagtermester i Wika

LørdagsAvisen - 06. september 2019 kl. 15:23 Af Jørgen Petersen

Vil man være "Hele byens fødevarespecialist" er man også nødt til at have de bedste folk på de centrale pladser, og det har købmand Per Jensen i Wika Meny på Gymnasievej i Køge tænkt sig at leve op til, så han var ikke i tvivl om, at han skulle have Jakob Magnusson som ny mester, da denne for nylig blev kåret til Danmarks bedste slagtermester af Landbrug & Fødevarer i Danmark.

Jakob Magnussson var på kårings-tidspunktet slagtermester i Meny i Præstø, og bor i øvrigt med sin familie i Sakskøbing, men jobbet som slagtermester i en af de bedste butikker indenfor Meny-kæden er naturligvis attraktivt for enhver, så transporten frem og tilbage regner han ikke for noget.

"Jeg er oprindelig uddannet hos slager Friis i Nakskov, men har også haft job i Himmelev, så jeg er vant til det med transporten, og det generer mig overhovedet ikke, og specielt ikke, når jobbet er attraktivt," siger Jakob Magnusson, der allerede har ændret en del ting i Wika Menys slagterafdelingen.

"Jeg har fået til opgave ikke blot at vedligeholde positionen som byens bedste slagterafdeling, men ambitionen hos både købmanden og jeg er, at vi skal være Danmarks bedste slagsafdelingen - intet mindre kan gøre det," siger Jakob Magnusson, som mener at han også har fået de frie tøjler der skal til, for at han kan leve op til sine egne og Per Jensens forventninger.

Slagterprisen 2018 er stiftet af Landbrug & Fødevarer, og ikke en hvilken som helst pris. Der er en fagjury, der består af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, samt flere af de største supermarkedskæder og grossister herhjemme. I første omgang bliver nogle mestre udvalgt, og de får så efterfølgende flere uanmeldte besøg af jury-medlemmerne, samt af kunder, så de nominerede kender ikke hverken de personer, der holder øje med dem, eller tidspunkterne for, hvornår de bliver bedømt.

Kåringen fandt sted på Landbrug & Fødevarers store branchedag, og jury udtalte bl.a., at Jakob Magnusson "kærer sig om kunderne" og "man går gerne en ekstra mil for at gøre sine kunder glade og for at sikre, at de kommer tilbage efter mere godt kød".

"Der er nogle nøgleord, som skal kendetegne hele vores afdeling og vores produktion, siger Jakob Magnusson, og det er kvalitet og kundeservice. Vi skal tilbage til det man populært kalder "de gamle dyder", og det betyder bl.a. at vi skal have meget større hjemmeproduktion. Vi har det hele for at kunne leve op til det ønske, så fremover vil vore kunder kunne opleve mange flere hjemmelavede varer, så som pølser og røgvarer, og så har vi allerede et stærkt samarbejde med delikatesseafdelingen, så vi overalt vil kunne levere topkvalitet."