KØS på vej med stor udstilling om rejsende

LørdagsAvisen - 21. januar 2018 kl. 08:44

Vi rejser som aldrig før. Pendler til og fra arbejde, besøger venner og familie i udlandet og tager på ferie til fjerntliggende destinationer. Samtidig oplever Europa netop nu en af de største flygtningestrømme i nyere tid, og mange mennesker befinder sig midlertidigt i transit mellem to lande.

Med udstillingsprojektet TRANSIT sætter KØS fokus på rejsendes personlige og vidt forskellige fortællinger og vilkår i nutidens globaliserede samfund. TRANSIT åbner til september med stor international udstilling på KØS og en række nye midlertidige kunstprojekter på Københavns Hovedbanegård, Køge Station samt S-togenes Linje E. Publikum vil møde kunsten netop, mens de som rejsende selv befinder sig i transit, og flere af kunstprojekterne bliver først til i mødet og interaktionen med de rejsende. Som noget helt særligt vil TRANSIT derfor både omhandle transittilstande, blive til i transittilstande og kunne opleves i transittilstande.

"Vi befinder os i dag ofte i transit - af forskellige praktiske, sociale, kulturelle eller politiske grunde. Mobilitet er et højaktuelt emne, som fylder meget i den offentlige debat, og som naturligt også optager mange samtidskunstnere," fortæller museets direktør Ulrikke Neergaard og fortsætter: "Som museum for kunst i offentlige rum vil vi gerne udforske nogle af de sociale og trafikale rum, hvor forskellige rejsende krydser hinanden, og med udstillingen få udfoldet en række personlige fortællinger om at befinde sig i transit. Mange af kunstprojekterne bliver derfor også skabt i samarbejde med forskellige typer af rejsende, mens andre kunstprojekter først bliver til netop i transit og i mødet med et aktivt deltagende publikum."

Publikum kan i udstillingsperioden blandt andet opleve performances, der udspiller sig i togkupeen eller tage med på en fælles audio walk. Via høretelefoner guides deltagerne gennem udvalgte transitsteder langs linje E og sansebombarderes undervejs med en myriade af fortællinger, indtryk og instruktioner. På Køges nyopførte stationsområde kan forbipasserende og rejsende udnytte ventetiden med at opleve et nyt stedsspecifikt videoværk, der giver et fascinerende indblik i Vestvoldens lokale historie og samtidig peger frem mod nutidens højaktuelle diskussioner om globale grænseproblematikker.

Også KØS Skoletjeneste rykker med dette projekt ud til transitstederne og møder skolebørn og unge på perronen og i togkupéen med oplevelser og læringsforløb om emnerne migration, globalisering og transittilstande. Der vil også være forløb og øvelser, som skoleklasser kan arbejde med, uanset hvor i landet de befinder sig. Desuden vil TRANSIT igangsætte i længerevarende workshopforløb, som afvikles i samarbejde med kunstnere og udvalgte skoler fra Vestegnen.

Netop udstillingsprojektets store rækkevidde og samfundsaktualitet er årsagen til, at Nordea-fonden støtter TRANSIT:

"Vi lever i en tid, hvor flere mennesker er på vej. Fra A til B. Fra hjem til job. På ferie eller flugt. Distancer, årsager og motiver til bevægelse er forskellige - og fascinerende. Via personlige fortællinger vil projektet bidrage med indsigt og perspektiv på, hvad det betyder at være i bevægelse. Uanset om man er i Viborg eller på Vesterbro, kan vi blive berigede af at få indblik i andres livsvilkår. Vi kan også få perspektiv på egne oplevelser med at være på vej," siger Henrik Lehmann Andersen direktør for Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Forsknings- og udstillingsprojektet realiseres med primær støtte fra Nordea-fonden. Projektet er desuden støttet af Knud Højgaards Fond, Køge Kyst og Statens Kunstfond.