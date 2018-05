Jydsk Planteservice åbner fremtidens arbejdsplads i Køge

Det er kun nogle af de fordele, som planter på kontoret kan have - og nogle af grundene til, at fremtidens arbejdspladser vil være grønne og fulde af planter - i hvert fald hvis du spørger Jydsk Planteservice A/S der har afdeling på Ådalen 14 i Køge. For at bevise det har de bygget et 1.000 kvm stort showroom på adressen i Køge, som de viser frem for offentligheden den 24. maj mellem kl. 09.00-16.00.