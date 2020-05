Jubilæum hos VisitKøge

Der er sket meget på turismeområdet i Køge gennem de seneste 35 år, men et fast holdepunkt gennem alle årene har været turistkonsulent Ulla Dahrup hos VisitKøge i Vestergade.

Hun har været en fast del af turismebetjeningen på turistkontoret gennem 35 år. Hos VisitKøge står hun blandt meget andet for udgivelsen af den årlige turistbrochure for Køge, lige som hun i øvrigt også har ansvaret for opdatering af oplysningerne om Køgeområdet i den fælles turismedatabase, Guide Danmark, der samler data om lokale turismerelaterede virksomheder og aktiviteter i hele Danmark.