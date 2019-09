Indehaver og chefoptiker, Jesper Eghøje, fejrer 10-års fødselsdag hos Louis Nielsen i Køge. Det sker fredag 27. september, hvor butikken holder åbent klokken 9-22. Foto: Stanley With

Jubilæum: Louis Nielsen fejrer 10 år i Køge

For 10 år siden, i 2009, slog Louis Nielsen i Køge dørene op for allerførste gang. Siden har butikken i Nørregade 8 etableret sig som en fast del af byen og oplever stor succes og kundetilgang. Og der er sket meget siden første åbningsdag for 10 år siden, fortæller indehaver og chefoptiker, Jesper Eghøje.

"Der er sket rigtig meget i de 10 år, vi har været her i Køge. Vi har etableret os som en af Danmarks bedste optikere, og vi har oplevet et stødt stigende antal kunder komme til i alle 10 år," fortæller Jesper Eghøje.

Selv efter 10 år kan han konstatere, at mange trofaste kunder stadig holder ved, og det glæder naturligvis indehaveren.

"Det er selvfølgelig dejligt, at kunderne viser os den tillid og bliver ved med at komme igen. De får en god oplevelse og vi lytter til deres behov. Det betyder meget for dem. Og så får vi selvfølgelig også en god snak," fortæller Jesper Eghøje.

Opskriften på succes er enkel, afslører han: kunden skal have en god og tryg oplevelse - hver gang.

"Det er alfa og omega, at hver eneste kunde får en god og tryg oplevelse. Synet er dyrebart hos os alle, og derfor sørger vi for at passe godt på synet og selvfølgelig finde briller eller kontaktlinser, der passer til kundernes behov, hvis det er nødvendigt," fortæller Jesper Eghøje.

Han peger på butikkens stærke hold, når han bliver spurgt om, hvad succesen skyldes.

"Der er ingen tvivl om, at det er en fælles indsats. Som hold er vi stærke. Alene kunne jeg ikke udrette meget, men sammen med hele holdet, er vi dygtige og kan give kunderne en rigtig god oplevelse," fortæller han.

Da butikken åbnede i 2009 var det med tre medarbejdere inklusive Jesper selv. I dag har butikken 12 medarbejdere og et hold af optikere, der tilsammen, har mere end 100 års erfaring. Butikkens succes viste sig internt i 2016, da holdet fra Køge vandt prisen som Danmarks bedste Louis Nielsen-butik blandt optikerkædens 77 butikker.

Satser på Køge

Køge er Jespers by, og indehaveren er glad for at drive forretningen på 10. år i byen. Jesper er selv med i Køge Handel og næstformand i bestyrelsen, der arbejder for på at forbedre byens detailhandel.

"Vi støtter op om lokalmiljøet og alle de gode initiativer, der foregår. Det betyder meget for os, at livet her i Køge er trygt og hyggeligt, og byder på muligheder for både børn og voksne," fortæller han.

Han opfordrer byens borgere og erhvervsdrivende til at satse på byen.

"Det har enorm værdi, at vi kan handle lokalt, så derfor nyder jeg at se, når de lokale støtter op om byen og handler lokalt," fortæller Jesper Eghøje.

Kæmper for øjensundhed

Udover den lokale forankring og den gode og trygge kundeoplevelse har butikken blikket skarpt rettet mod øjensundhed, og netop dét fokusområde får også de lokale Køge-borgere til at slå vejen forbi butikken.

"Mange peger på synet som deres allervigtigste sans, men alligevel glemmer de at få undersøgt øjnene regelmæssigt. Den kedelige tendens ønsker vi at ændre på," fortæller han.

På nuværende tidspunkt har Louis Nielsen på landsplan flere tusinde dokumenterede sager, hvor en kunde har fået afdækket symptomer på øjensygdomme, der potentielt kunne have kostet personen synet, hvis ikke det var blevet opdaget. I mange tilfælde viser synstesten, at patientens syn er helt som det skal være, men en del af disse sager er alligevel fundet af Jesper Eghøje og kollegerne.

"Derfor er det enormt vigtigt, at man med jævne mellemrum får undersøgt sine øjne. Det er ikke altid, at øjnene selv fortæller på forhånd, at noget er galt. Vi ønsker, at så mange som overhovedet muligt får synet undersøgt. For en sikkerheds skyld," fortæller han.

Unikt samarbejde med øjenlæger

Louis Nielsen har, som de eneste i branchen, oprettet et uafhængigt øjenlægenetværk, som består af ni højt specialiserede øjenlæger. Det betyder, at hver patient er i trygge hænder hos Louis Nielsen i Nørregade 8.

Vurderer Louis Nielsens optiker, at der er uregelmæssigheder, der kræver yderligere undersøgelse, sendes billeder straks videre til øjenlægenetværket. Øjenlægenetværket svarer tilbage med en faglig vurdering, oftest inden for 12-24 timer - og senest inden for 72 timer.

"Finder vi symptomer på uregelmæssigheder, sender vi straks billederne af patientens øjne videre til vores netværk af øjenlæger, som sender patienter videre til en øjenlæge eller et hospital, hvis det er nødvendigt," fortæller Jesper Eghøje.

Er der behov for videre behandling hos praktiserende øjenlæge, er det de uafhængige øjenlæger, der laver en præcis henvisning til rette sted. Det sikrer en hurtig respons og behandling.

Fejrer fødselsdagen i butikken

Butikken fejrer de 10 år med fødselsdagsfest i butikken. Her tilbyder Jesper og kollegerne briller fra 795 kr. til 50 % samt gratis synstest med sundhedstjek. Det sker i én dag, nemlig fredag den 27. september. Denne dag har butikken åbent kl. 9-22.

"Vi fejrer fødselsdagen, og det skal kunderne selvfølgelig også have noget ud af. Derfor fejrer vi de 10 år i hele syv dage. Brillepriser kan være svære at gennemskue, men 50 % på briller betyder fx, at man kan få et par designerbriller med det bedste og bredeste flerstyrkeglas inklusive hærdning og antirefleks til knapt 3.000 kroner," fortæller Jesper Eghøje.

Derudover afholder butikken en konkurrence, hvor det vil være muligt at vinde et par solbriller og andre små overraskelser. Butikken stiller et lykkehjul klar, som man kan dreje på og være heldig at vinde på.

Jesper Eghøje og kollegerne håber, at mange vil kigge forbi butikken, som på dagen serverer kagemand, kaffe, the og kolde drikke.