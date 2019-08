Se billedserie Birthe Michelsen går ikke på kompromis med kvalitet i den velassorterede forretning.

Jubilæum: Har i 40 år leveret gardiner til det meste af Sjælland

LørdagsAvisen - 31. august 2019 kl. 11:02 Af Tekst og foto: Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vil være rent gætteri, hvis man skal sætte tal på det antal kilometer, som Lars Michelsen har kørt rundt på Sjælland igennem de 40 år, som han efterhånden har været selvstændig med Miga Gardiner, så det lader vi være med. Men en kendsgerning er det, at både han og medarbejderne har slidt mange biler op, mens hustruen, Birthe, har passet forretning og regnskaber, både hjemme fra privaten, først i Bjæverskov, senere i Solrød og fra forretningsadressen på Københavnsvej - det der nu hedder Nørre Boulevard.

Birthe og Lars startede Miga Gardiner hjemme fra privaten i Bjæverskov den 6. september for 40 år siden. Lars, der er uddannet indenfor branchen i Nakskov i 1968, kom til den førende forretning i Østsjælland, J. Chr. Jensen i Køge, men valgte i 1972 at tage imod et tilbud fra Østsjællands Gardinbusser, senere kendt som Sega Gardiner, som på det tidspunkt var startet op på Københavnsvej med butik og gardinbusser. Lars Michelsen fik hurtigt skabt en solid kundekreds, og i 1979 valgte han så at få "foden på egen speeder" med 1 stk. gardinbus og forretning/lager i garagen i Bjæverskov, godt hjulpet af hustruen Birthe.

Miga Gardiner fik en god start i 1979, godt hjulpet af et par store kunder, og så gik det ellers stærkt. Allerede i 1980 købte Birthe og Lars den kendte gardinforretning Cordt Gardinservice i Tåstrup. Det var den 1. september 1980 og kun ca. 5 måneder efter overtog ægteparret også den tidligere arbejdsgiver, Sega Gardiner, på Københavnsvej - det der nu hedder Nørre Boulevard 152 - blandt Køgenserne også kendt som Nordgaarden.

Og hvordan har man så kunne leve af at sælge gardiner i 40 år?

For Lars Michelsen er der ingen tvivl om, at det er fagligheden og den professionelle vejledning, kombineret med service, der er den direkte årsag til, at det er gået virksomheden så godt, at de første 40 år da også skal fejres med en stor fest, hvor både kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser er mere end velkomne.

At levere gardiner er blevet en "livsstil" for Birthe og Lars Michelsen. Når man kommer ind i butikken på Nørre Boulevard er man slet ikke i tvivl om, at her gælder det ikke bare om at sælge flest metervarer. Butikken er lækkert indrettet, og personalet så veluddannet, at man slet ikke er i tvivl om, at her får man kyndig vejledning. At have sammen arbejdsplads betyder også, at der på "hjemmefronten" er forståelse, for, at det at være selvstændig indenfor gardinbranchen, ikke er et 9-16 job. Med Lars farende rundt i gardinbussen kan klokken ofte blive mange inden hjemmet i Solrød bliver nået, men det er jo om at besøge kunderne i deres hjem, når de er hjemme, og det er ofte udenfor normal arbejdstid.

Da det, som nævnt, er blevet en "livsstil" for familien Michelsen at være i gardin-verdenen, er der heller ikke sat nogen slut-dato for deres aktive hverdag. De trives med kunderne, leverandørerne og de udfordringer som hverdagen byder på, og selvom de for mere end 15 år siden gik ind i Botex-kæden for at kunne tilbyde et endnu brede koncept, så har de helt undtagelsesvis fået lov til stadig også at markedsføre sig under navnet Miga, som er det alle fonbinder med både forretningen og busserne, der kører Sjælland tyndt.

Jubilæet fejres den 6. september fra kl., 14.00-22.00 i Peter Ålbæks efterhånden velkendte lokaler "Lille Syd" på Bjergvej 8 i Herfølge. Der vil være musikalsk underholdning af Riis Poulsen, og ingen ringere end John "Kandis" Hansen, der underholder fra kl. 17.00.