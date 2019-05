Jubilæum: 50 år med autolak

"Jeg startede selv som fejedreng, da jeg var ni eller ti år, og da jeg gik ud af 10. klasse, kom jeg i lære her," fortæller indehaver Jack Hansen, der således på mange måder er vokset op med virksomheden, som han overtog efter sin far for omkring 20 år siden efter at have drevet den i fællesskab med sin far i et par år for at forberede overgangen bedst muligt.