Syng med på John Mogensens sange i Borup Kino sammen med kopibandet John Guld.

Send til din ven. X Artiklen: John Mogensen er tilbage i Borup Kino Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

John Mogensen er tilbage i Borup Kino

LørdagsAvisen - 20. maj 2018 kl. 10:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borup Kino danner rammen om en koncert med bandet "Johns Guld", der spiller John Mogensens gode gamle sange. Det foregår søndag 10. juni.

"Da vi i Borup Kino spillede John Mogensen-filmen "Så længe jeg lever", blev vi for sent opmærksomme på, at Danmarks måske bedste John Mogensen-kopi band "Johns Guld" holdt til i Ringsted. Det havde ellers været oplagt med en dobbelt film/koncert-begivenhed," lyder det fra Borup Kino.

"Filmen "Så længe jeg lever" blev en stor succes - også i Borup. På den baggrund vil vi gerne invitere til koncert i Kino med "Johns Guld" søndag 10. juni klokken 14.00. Bandet fortolker udelukkende John Mogensens gode gamle sange. Som kopi-band, er det ambitionen for at nå så tæt på de originale JM-sange som muligt, og efter 10 år og utallige koncerter har de virkelig fået materialet under huden," forklarer Søren Rislund fra Borup Kino.

"Vi oplever at publikum kan synge med på alle sangene, og det giver en dejlig stemning når vi er ude med orkesteret," siger Jørn West fra Johns Guld.

Har du også et særligt forhold til sange som Nina kære Nina, Så længe jeg lever, Fut i fejemøget og Sidder på et værtshus, så er der altså mulighed for at synge med i Borup Kino - også på alle de mindre kendte John Mogensen-sange.

Entré: 150 kroner.