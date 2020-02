Praktikpladskonsulent Michala Duvier. Privatfoto.

Job- og karrieredag hos Køge Handelsskole

LørdagsAvisen - 03. februar 2020

Ganske vist står der kun januar på kalenderen, men det er nu Køge Handelsskoles merkantile elever skal i gang med finde deres lærepladser med start i august og september.

For at kickstarte søgningen inviterede EUX & EUD Business eleverne til det tilbagevendende arrangement Job- og karrieredag.

Atter engang kunne Køge Handelsskoles praktikpladskonsulent Michala Duvier præsentere et bredt udvalg af arbejdspladser, som søger elever inden for handel, detail og kontor, til Job- og karrieredagen.

I år deltog HR-folk, ledere, medarbejdere og nuværende elever fra Carlsberg, Salling Group, Leman, Region Sjælland, Ikea, Matas, Aldi, Rigspolitiet, DB Schenkler, Gunner Due Biler, Louis Nielsen, Erhvervsstyrelsen, Køge Kommune, Jysk, Bygma, Undervisningsministeriet og HK.

I år var Job- & karrieredag opdelt mellem to elementer - et panel og selve messen.

Eleverne på EUX & EUD Business havde på forhånd forberedt spørgsmål om alt, hvad der ligger dem på sinde i jagten på en læreplads, og spørgsmålene blev stillet via Michala Duvier til de elevansvarlige repræsentanter fra de deltagende virksomheder.

Eleverne ville fx gerne høre hvad virksomhederne lagde vægt på i ansøgning og i CV, hvad de kiggede efter til en jobsamtale og hvad de forventede af deres elev. De var også nysgerrige efter at høre om dagligdagen i virksomheden som elev, om man kun var i en afdeling eller om man kom rundt og om der var mulighed for videreuddannelse i virksomheden.

Efter to spørgerunder med panelet kunne eleverne gå på opdagelse på messen og besøge de deltagende virksomheder og spørge mere ind til specifikke ting i forlængelse af spørgerunderne og de elever, der allerede havde arbejdet med deres CV havde mulighed for at aflevere det og præsentere dem selv for de virksomheder, de godt kunne tænke sig at komme i lære hos.

Masser af elevpladser

"Vi afholder Job- & karrieredag hvert år, for at vores elever kan møde deres potentielle arbejdsgivere og afmystificere hvad der skal til for at få en læreplads. Samtidig møder de mange forskellige slags arbejdspladser i flere brancher, og det kan bidrage til afklaring og give dem basisviden om, hvordan det er at være elev og arbejde indenfor specifikke merkantile brancher", siger praktikpladskonsulent Michala Duvier.

"Messen giver eleverne mulighed for en snak en til en, mens panelrunderne - som var noget nyt i år - fungerede som "icebreaker" - der kom gode spørgsmål frem, som er vigtige for vores elever at få afklaring på, inden de selv åbner dialogen", siger Michala Duvier.

Tips til ansøgningen

Mere end 250 elever fra skolens erhvervsuddannelser, fra EUX Business og nysgerrige elever fra Køge Handelsgymnasium benytter dagen til at få tips til ansøgningen og til at få afstemt deres egne forventninger og få indsigt i, hvad en arbejdsplads forventer af deres elev gennem elevtiden.

"Det er med andre ord en rigtig god chance til at blive klogere på, hvad virksomhederne vægter i deres søgen på det perfekte match. Det skal være håndgribeligt for eleverne at søge en læreplads", siger Michala Duvier.

"Både elever, virksomheder og underviserne har meldt tilbage, at det har været en rigtig god dag. Eleverne er gået til dagen med god energi og engagement, og det mærker virksomhederne, som fortæller at vores elever var meget velforberedte og stillede gode og relevante spørgsmål. Der er også en del af virksomhederne, der har noteret et par navne på de elever der har gjort indtryk og vil glæde sig til at modtage deres ansøgning," fortsætter Michala Duvier.

Men det slutter ikke her. Virksomheder på udkig efter elever er velkomne til at kontakte Michala Duvier der videreformidler stillingsopslag fra virksomheder.

"Og som altid bistår vi også gerne virksomheder med at finde elever til konkrete lærepladser - som match making hos os, hvor man kan møde feltet af de bedst egnede kandidater," lutter Michala Duvier.