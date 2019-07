Ugens køgenser, Annelise Pedersen. Foto: pm.

Jeg elsker naturen og arbejdet med unge mennesker

LørdagsAvisen - 11. juli 2019

"Arbejdet med børn og unge mennesker giver mange fantastiske oplevelser. Og når man så er så heldig at kunne arbejde med dem både jobmæssigt som i sin fritid, er det jo fantastisk".

Siger Annelise Pedersen, der gennem mange år har lagt et enormt stykke arbejde i såvel den lokale børnehave som i det ulønnede foreningsarbejde hos Køgespejderne.

Annelise Pedersen voksede op på Søndre Allé 11 og har hele sit liv boet og arbejdet i Køge.

Hun gik på Tøxens skole hvor hun tog realeksamen hvorefter hun arbejdede et år i Hastrupparkens vuggestue og et år på Uglegårdsskolens børnehaveklasse inden hun i 1976 startede startede på en 3-årig uddannelse som pædagog på seminariet på Frederiksberg.

"Jeg var så heldig at jeg da jeg var ved at være færdig med uddannelsen at blive ringet op at der var et job til mig på Frændehus i Sct. Gertrudsstræde. Her startede jeg så den 1. juli 1979 og var i 12 og et halvt år. Så skiftede jeg til Svalen på Boholtevej hvor jeg har været siden", fortæller Annelise Pedersen, der den 1. juli i år kunne fejre 40 års jubilæum som pædagog i Køge Kommune. Og derfor er Annelise Pedersen indstillet til at modtage Dronningens Fortjenstmedalje.

"Jeg fortsætter et stykke tid endnu. Jeg er fortsat meget glad for mit arbejde, og så længe man er rask, rørig og synes at man byder ind med noget, så er der ingen grund til at stoppe", siger Annelise Pedersen.

Som barn interesserede Annelise Pedersen sig for musik. Hun havde klaver hjemme, og spillede i Køge Skoleorkester. Som 8-årig kom hun ind hos Køgespejderne hvor hun fra hun var 13-år og flere år frem var tropsleder for de 12-16 årige spejdere.

Herefter holdt hun en pause på et par år, indtil hendes dengang 7 årige datter også blev spejder. Annelise kom med i bestyrelsen, men blev hurtigt opfordret til at blive gruppeleder - det var hun så de efterfølgende mange år inden hun for nogle år siden skiftede over til at blive Familiespejdleder.

"Familiespejd er blevet en rigtig stor succes. Familiespejd er Køgespejdernes afdelinger for børn mellem 3 og 6 år, samt deres forældre og søskende. Aktiviteterne er tilpasset børn mellem 3 og 6 år, og foregår udendørs på Køge ås hver anden søndag. Det giver nogle fantastiske oplevelser for både børn som voksne", fortæller Annelise Pedersen, der også er kommet med i instruktørteamet i Havkajak hos Køgespejderne for de 12-16 årige.

Annelise Pedersen har udarbejdet et hæfte der fortæller alt om Familiespejd og dette hæfte er distribueret til så godt som alle spejdergrupper i landet.

"Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at få spredt budskabet om Familiespejd til alle afkroge af landet", siger Annelise Pedersen med et stort smil.

Mit arbejde som pædagog og fritidsjobbet som spejderleder er en fin kombination. Der er mange elementer i begge dele som man positivt kan gøre brug af på tværs af hinanden", siger Annelise Pedersen, der elsker naturen.

"Jeg ved ikke noget bedre end at være ude i naturen og fri luft. I den forbindelse giver jobbet som pædagog i Svalen og fritidsaktiviteterne i Køgespejderne jo masser af muligheder for at nyde naturen i fulde drag", fortæller Annelise Pedersen, der via pædagogjobbet og spejderlivet gennem årene har lært utroligt mange mennesker at kende.

Begge steder er det for manges vedkommende anden generation jeg møder nu. Det er spændende at følge udviklingen hos de mange familier, man gennem årene har haft med at gøre - uanset om det er som børnehavebørn eller som spejdere", siger Annelise Pedersen, der er et af de mennesker, der har gjort og fortsat gør en stor forskel i andre menneskers liv uden at placere sig selv i centrum af den grund.

I sin fritid elsker Annelise Pedersen at tage sig godt af den nærmeste familie - datter og svigersøn og tre børnebørn hvoraf den ældste fylder fem år til september. Desuden står lange ture, venner og bekendte også højt på prioriteringslisten. Og så er der hus og have der skal vedligeholdes.

"Jeg elsker havearbejdet - der slapper man så dejligt af", slutter Annelise Pedersen.