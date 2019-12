Se billedserie Det handlede om netværk i caféen på Køge Handelsskole forleden.

Iværksættercafé om netværk

LørdagsAvisen - 21. december 2019 kl. 10:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sparringspartner Tobias Thomas, gammel elev fra på Køge Handelsgymnasium og ejer af TT-Film, bød på vegne af partnerskabet bag velkommen til alle til anden udgave af netværkscafeen og velkommen til dagens to oplægsholdere, Jesper Lenskjold, salgschef i Anders Andersens Rengøring og Emilie Greve Falbe-Hansen, kommunikationsrådgiver hos Grønbech.

Jesper Lenskjold lagde ud med at fortælle om sine egne erfaringer med netværk og de mange måder, det kan bruges på. Mange åbninger til job har han selv netop fået gennem netværk - ved at være åben og give en del af sig selv i mødet med andre. På samme måde lytter og husker Jesper Lenskjold hvem han har mødt i netværk og til andre sammenkomster, for det kan jo være en eller anden forbindelse en dag står og savner bestemte kompetencer, og så kan Jesper Lenskjold qua sit netværk spille den rette kandidat ind. Det er nemlig det netværk handler om - man giver og giver og giver for at kunne få. Jesper Lenskjold understregede vigtigheden af netværk - i det private bliver langt over halvdelen af job besat via netværk - så det skal plejes for at kunne gro og give igen. En stor del af Jesper Lenskjolds job som salgschef er at netværke og pleje forbindelser - og det var det samme, da han tidligere var salg- og marketingchef i HB Køge, i Veng Denmark A/S og i Inter-Scan Sea & Air.

Efter en lille kaffepause tog Emilie Greve Falbe-Hansen ordet for at indføre cafeens deltagere i en anden disciplin for netværk for virksomheder - nemlig at kommunikere og skabe synlighed.

Emilie Greve Falbe-Hansen er kommunikationsrådgiver hos Grønbech, hvor hun varetager online kommunikation for Grønbech og rådgiver en række af Grønbechs B2B-kunder i PR, kommunikation og markedsføring. Med sit speciale i strategisk kommunikation og digitale medier fortalte hun om hvordan en virksomhed kunne skabe opmærksomhed om sig selv og sine produkter med forskellige virkemidler. Hun viste med konkrete eksempler forskellige typer af kampagner, som Grønbech har skabt for en række meget forskellige kunder.

Efter oplægget tog Jesper Lenskjold over igen og "udsatte" deltagerne for forskellige netværksaktiviteter. I rækker fortalte alle to og to om dem selv - Jesper Lenskjold rådede alle til at have et par linjer klar til dem selv om sig selv - for på den måde at efterlade et klart budskab hos modtageren - og forklarede med eget eksempel hvordan et hurtigt netværksmøde med en oversætter for år tilbage fornyelig kom ham til gode, da en oversætter til en pludselig opstået opgave skulle findes. Han introducerede også til en anden leg - ved navn ønskebrønden - alle skulle på en seddel skrive et konkret ønske for eksempel om at nå et bestemt firma eller et bestemt job. Bagefter skulle de gå rundt og se og tale om hinandens ønsker - måske var der en man kender eller man kort møder, som kunne bane vejen til næste skridt i jobrejsen.

Næste iværksættercafe i serien fra CPR til CVR er 7. januar og her er emnet forretningsplan. Initiativet er et samarbejde mellem partnerne i CAMPUS Køge, Connect Køge, Køge Bibliotekerne og foreningen Sparringspartnerne. Caféerne foregår som "drop in" fra kl. 14:00-16:00 på Køge Handelsskole i CAMPUS Køge - hold øje med www.campus-koege.dk.