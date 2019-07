Efter jeg afsluttede ?Iværksætteri i Praksis? har jeg fået lavet en hjemmeside, og jeg ved, hvordan jeg skal tiltrække nye kunder. Samtidig har jeg fået skabt mig et godt netværk?, siger Susanne Wiese Kristensen. Pressefoto.

Iværksætter kom godt fra start

UDDANNELSE Connect Køge klæder iværksættere på til livet som selvstændig med deres iværksætteruddannelse.

Oversætteren Susanne Wiese Kristensen fra Hastrup i Køge har netop afsluttet uddannelsen.

Hun havde tjek på oversættelser, men manglede viden om virksomhedsdrift.

Nu har hun fået styr på opstart og drift samtidig med, at hun er gået i luften med en ny hjemmeside.

Susanne Wiese Kristensen startede med at oversætte som et bijob ved siden af sit faste arbejde.

I slutningen af 2018 besluttede hun sig for at gå "all in" og starte på fuldtid som freelancer i egen virksomhed. Hun havde den nødvendige erfaring med oversættelser og vidste, hvad arbejdet kævede, men manglede overblik over, hvad der skulle til for at drive egen virksomhed.

Hun tilmeldte sig derfor uddannelsen Iværksætteri i Praksis hos Connect Køge.

En uddannelse der tilbydes to gange årligt, og som starter op igen onsdag den 4. september.

Et godt miks mellem eksperter og netværk

Under iværksætteruddannelsen deltager de studerende i øvelser og workshops, hvor fokus på udfordringerne i egen virksomhed bliver sat i centrum. På uddannelsen spiller undervisningen dog også en central rolle, og her fik Susanne Wiese Kristensen og de andre deltagere undervisning af eksperter indenfor salg, markedsføring, forretningsmodel og økonomi. Samtidig får de også mulighed for at skabe sig et netværk med andre ligesindede.

For Susanne Wiese Kristensen var målet med uddannelsen at få praktisk viden om at være selvstændig og blive klogere på markedsføring og salg. Hun var lige flyttet til Køge, derfor havde hun også et ønske om at lære erhvervslivet i Køge bedre at kende og få gode forbindelser til andre erhvervsdrivende. Alt sammen for at sikre en levedygtig virksomhed med vækstpotentiale og et godt netværk - og det lykkedes.

"Jeg fik basal viden om det økonomiske, og så fik jeg nogle rigtig gode redskaber til markedsføringen - ikke mindst fordi vores underviser i salg og markedsføring var fremragende. Jeg har derfor nu fået lavet en hjemmeside, og jeg ved, hvordan jeg skal tiltrække nye kunder. Samtidig har jeg fået skabt et godt netværk med nogle af de øvrige deltagere. Det hjælper meget at komme ud af huset og møde andre, som er i samme situation. Der bliver både udvekslet erfaringer og grinet. Der er ingen tvivl om, at noget af det bedste ved uddannelsen er det netværk, jeg nu er en del af", fortæller Susanne Wiese Kristensen.

Bag om kurset

Iværksætteruddannelsen er et samarbejde mellem Connect Køge, Ringsted Erhverv, Stevns Erhvervsråd og Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, og er for alle iværksættere og nyere virksomhedsejere.

Gennem 15 aftener kommer iværksætterne omkring de konkrete værktøjer, de hårde facts og de blødere overvejelser, der støtter op om en fremtid som iværksætter.

Undervisningen foregår sammen med andre potentielle iværksættere og nystartede virksomheder fra forskellige brancher.

Iværksætteri i Praksis udbydes som en del af Akademiuddannelsen på Zealand - Sjællands Erhvervsakademi. Uddannelsen er derfor en kompetencegivende uddannelse, som svarer til 10 ECTS-point, og der er mulighed for at afslutte forløbet med en eksamen.

Kurset starter den 4. september fra kl. 17.00-20.00 og finder sted hos Connect Køge i Køge på Galoche Allé 15, 1. sal i Køge.

Der er tilmeldingsfrist den 21. august på www.connectkoege.dk under Arrangementer.

FAKTA

Om Iværksætteri i Praksis

Om Oversætter Susanne Wiese Kristensen

Susanne Wiese Kristensen er uddannet oversætter med en erhvervssproglig diplomprøve i tysk fra Handelshøjskolen i København. Efterfølgende har hun i 2012 taget enkeltfag i tysk juridisk sprog på kandidatniveau, og i 2014 afsluttede hun en Master i Moderne Tysklandsstudier ved SDU i Odense.

Susanne Wiese Kristensen har mange års erfaring fra det danske erhvervsliv - advokatbranchen, detailhandlen, byggebranchen m.m. - som PA'er, sagsbehandler og oversætter.

Læs mere her: www.susannewiese.dk.