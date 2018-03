Sjællands Universitetshospital i Køge opføres i etaper som en udvidelse af det eksisterende hospital - her en del af byggegrunden.

Send til din ven. X Artiklen: Itinera udpeget som totalentreprenør på Køges nye sygehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Itinera udpeget som totalentreprenør på Køges nye sygehus

LørdagsAvisen - 27. marts 2018 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver firmaet Itinera som skal stå for byggeri af 110.000 m2 senge- og behandlingsbygninger på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Det færdige universitetshospital skal sikre patienterne specialiseret behandling af høj kvalitet og fuldender Region Sjællands sygehusplan.

"Det glæder mig, at vi nu sætter ekstra gang i at realisere sygehusplanens mål om, at Region Sjællands borgere skal have deres eget universitetshospital", siger regionrådsformand Heino Knudsen.

"Universitetshospitalet bliver Region Sjællands centrum for forskning, uddannelse og specialiseret behandling af for eksempel kræft, hjertesygdom og anden specialiseret behandling. Alle patienter får enestuer med mulighed for overnatning for pårørende. Region Sjælland står foran sit største byggeri nogensinde. Det vil skabe mange arbejdspladser også i byggeperioden, og der er gode muligheder for at lokale leverandører kan være med", siger Heino Knudsen.

Sjællands Universitetshospital i Køge opføres som en udvidelse af det eksisterende hospital. Den aktuelle totalentreprise består af 110.000 m2 senge- og behandlingsbygninger, herunder 789 enestuer og 38 intensivpladser. Opgaven beløber sig til over to milliarder kroner.

Itinera er udpeget som vinder i konkurrencen. Det står klart efter en grundig udbudsproces, hvor alle tilbud er blevet målt og vejet af bygherre, bygherrerådgiver og faglige eksperter.

"Jeg er glad for, at vi nu står med en klar vinder ud fra en samlet vurdering af organisering, samarbejdsmodel, arkitektoniske og konstruktive valg og fordeling af udgifter mellem byggeri og styring", siger projektdirektør Helle Gaub.

"Vi har haft flere kvalificerede bud at vælge mellem, som opfyldte vores behov, så vores udbudsstrategi må siges at have været en succes".

Region Sjælland indgår kontrakt med vinder-konsortiet mandag den 16. april 2018. Frem til februar 2019 skal konsortiet tegne det konkrete projektforslag, der skal bygges. Byggeriet vil strække sig frem mod 2024. Den detaljerede tidsplan for, hvornår de første og de sidste indflytninger sker, vil blive offentliggjort inden sommerferien.

Vidste du iøvrigt, at Sjællands Universitetshospital i Køge opføres i etaper som en udvidelse af det eksisterende hospital, i alt 185.000 m2, og koster fire milliarder kr. (2009-priser).

Den aktuelle totalentreprise består af 110.000 m2 senge- og behandlingsbygninger, bl.a. akutafdeling, sengeafdelinger, ambulatorier, billeddiagnostik, operationsstuer og stråleterapi.

Opgaven er vundet af JV Itinera-CMB med Politechnica og EKJ rådgivende ingeniører som underrådgivere.

Alle tilbudsgivere er kontrolleret efter kontrolregime defineret på den europæiske e-Certis side.

Næsten 200 lokale og regionale leverandører har tilmeldt sig byggeriets leverandør-netværksside: www.comdia.com/universitetshospitalkoge. pm