Butikschef Nicklas Enevoldsen er begyndt at fylde hylderne i den nye Irmaforretning i Køge, der ligger optimalt lige ved Køge Station.

Irma slår dørene op i nye lokaler ved Køge Station

LørdagsAvisen - 10. juni 2018 kl. 11:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 45 år på Nørre Boulevard lukkede Irma sin forretning med et brag for nylig, da butikken blev "støvsuget" for varer af kunderne i forbindelse med flyttesalget, som gik så hurtigt, at Irma droppede den sidste planlagte åbningsdag i de gamle lokaler - der var simpelt hen ikke flere varer på hylderne.

Det betød samtidig, at Irma var 100 procent klar til at rykke til de nye lokaler ved stationen, hvor indretningen af den nye Irmaforretning er i fuld gang, og hvor man får en central placering med fine muligheder for blandt andet at tilbyde et godt pitstop for pendlerne. Den nye Irma åbner 14. juni klokken 8, og det sker med masser af åbningstilbud samt demonstrationer og smagsprøver til kunderne.

"Vi håber selvfølgelig på at beholde alle vores faste kunder og så bygge på med strøgkunder og pendlere. Vi åbner blandt andet et nyt convenience-område med mad, man kan tage med på farten," fortæller butikschef Nicklas Enevoldsen.

Dertil kommer, at kunderne blandt andet også kan se frem til en åben slagterafdeling og en opgradering af delikatessen i den nyindrettede forretning.

Parkeringsmæssigt er der også godt nyt til Irmakunderne, for i forbindelse med den nye Irma og Fakta ved stationen bliver der samtidig etableret et område med gratis parkering for kunderne.