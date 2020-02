student writing on the chalkboard Einstein's formula e=mc2 Foto: S.Gnatiuk

Introduktion til Einsteins relativitetsteori

LørdagsAvisen - 01. februar 2020

Talemåden 'Alt er relativt' har intet med Einsteins relativitetsteori at gøre, for lysets hastighed er uforanderligt og ikke relativ og lyshastigheden har alt med relativitetsteorien at gøre. Det forklarer professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj om ved årets første livestreaming fra Aarhus Universitet tirsdag 4. februar kl. 19 på Borup Bibliotek.

I foredraget vil tilhørerne, ved hjælp af simple animationer, få indsigt i nogle af den specielle relativitetsteoris mest overraskende konklusioner: at tid, længde og samtidighed ikke er absolutte begreber, men afhænger af bevægelsen af den person der beskriver de fysiske størrelser. Tilhørerne får også forklaret Einsteins berømte ligning, E = mc2.

Astronautens lange liv

Ulrik Uggerhøj vil præsentere en række af teoriens tilsyneladende paradokser - som for eksempel det såkaldte tvillingeparadoks og stangspringerparadokset - sammen med deres løsninger. Tvillingeparadokset betyder for eksempel, at den danske astronaut Andreas Mogensen nu har forlænget sit liv med et kvart millisekund. Sådanne "paradokser" er dermed eksempler på udfordringer til teorien, der har vist sig at have den modsatte effekt som en klar understøtning af den. Tilhørerne vil også blive introduceret til hvordan det såkaldte ækvivalensprincip kan føre os til indsigt i Einsteins 'generelle relativitetsteori' der viser os at lysets bane gennem rummet er krum og at tyngdekraften påvirker lysets farve.

Offentlige foredrag om naturvidenskab fra Aarhus Universitet sendes direkte til biblioteker, skoler og forsamlingshuse rundt om i landet for flere tusinde tilhørere, for interessen for naturvidenskab er stor. Det er tredje sæson Køge Kommunes biblioteker lægger rum til.

"Livestreaming gør det muligt at gøre den nyeste forskning offentlig tilgængeligt for flest mulige og via sms og chat kan tilhørerne stille spørgsmål til forskeren, og selvom niveauet er højt, kan alle få noget ud af det," pointerer biblioteksassistent Morten Printzlau.

Det er gratis at deltage, men vil man være sikker på en siddeplads, bør man tilmelde sig via koegebib.dk.