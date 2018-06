Intersport Sporty i Køge skifter til Sport 24

Mindre indflydelse og forøgede omkostninger har fået ejeren af Intersport Sporty Køge Torv til at skifte til konkurrenten Sport 24 fra 1. oktober. Bedre vilkår for forretningen vil betyde lavere priser for kunderne i Køge.

Indehaver og stifter, Arne Storinggaard, har besluttet sig for at skifte kæde, og det er en beslutning, han har truffet sammen med ejerne af 20 andre Intersport-butikker.

Sport 24 bliver dermed landets største kæde af sportsbutikker. Den lokale sportshandler ser frem til at blive del af et stærkt indkøbsfællesskab.

Den store gruppe af butiksejere havde styrke i forhandlingerne med Sport 24, hvilket har lagt grunden for en god aftale. Og det var netop de fremtidige rammevilkår i Intersport, der fik Arne Storinggaard og de mange andre butiksejere til at lede efter en ny samarbejdspartner.

"Jeg udtræder af Intersport, fordi det simpelthen er blevet for dyrt at være medlem og dermed svært at lave en god bundlinje. I Sport 24 bliver de årlige omkostninger omkring en tredjedel, og samtidig har kæden et solidt indkøbsfællesskab, der giver lavere priser for vores butik og dermed vores kunder. Vi glæder os alle til de nye udfordringer", siger Arne Storinggaard.pm