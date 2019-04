?Desværre ser vi en udvikling, hvor der bliver færre og færre ressourcer på området, og mange ved, at der er brug for flere penge. Både forældre og politikere - og børnene ved det også. De må vente længere tid på at få hjælp med deres udfordringer i takt med at der bliver færre voksne pr. barn,? siger Morten Hedelund, leder af Troldehøjen i Herfølge gennem 25 år. Foto: Martin Rasmussen

Institutionsleder: Det er jo ikke sådan, at opgaverne er blevet mindre

LørdagsAvisen - 17. april 2019 Af Martin Rasmussen

Tusinder af forældre og børn demonstrerede i forrige weekend for bedre forhold for børnene i landets institutioner, og dermed kulminerede måneders eller måske snarere års stigende bekymring over tilbagevendende nedskæringer på børneområdet landet over. Fra flere sider efterlyses et minimumskrav til antallet af børn pr. voksen i institutionerne eller alternativer, der kan sikre rimelige forhold for både børn og personale i institutionerne.

Men hvor stor er viljen hos forældrene til at lægge et vedvarende pres på politikerne og gøre normeringer i institutionerne til et af de bærende temaer i den kommende valgkamp. Det er endnu et åbent spørgsmål, som blandt andet optager Morten Hedelund - leder af institutionen Troldehøjen i Herfølge gennem 25 år.

"Jeg er spændt på at se, om det var det," siger han med et smil om demonstrationen, som fik masser af omtale i medierne - men som nu skal følges op.

Troldehøjen er en selvejende institution, og derfor har man mere selvbestemmelse end en kommunal institution, men økonomisk er man i samme båd som de kommunale institutioner, og Morten Hedelund har ikke svært ved at få øje på de forringelser, som nedskæringerne har medført i hans tid som leder.

"Vi kan jo se, at vi ikke når at være så tæt på børnene i hverdagen, som vi tidligere kunne, og jeg tror, det er med til at stresse folk. Vi bliver mere og mere opmærksomme på, at man ikke kan yde det bedst mulige for børnene i takt med udviklingen," siger han.

Der var mere frihed før i tiden

Forringelserne i tiden med børnene sker både i kraft af reelle nedskæringer - og takket være de stadig stigende krav om dokumentation, som kræver mere og mere tid i hverdagen.

"Der er hyppige nedskæringer, og det er jo ikke fordi, opgaverne er blevet mindre. De bliver derimod større i takt med de øgede krav om dokumentation. Friheden i institutionerne var betydeligt større dengang. Man kunne gøre mere uden hensyn til omverdenen. Før i tiden var der ikke ret mange politikere, der vidste noget om, hvad der sker i daginstitutioner. I dag har alle mere viden, og det er godt, for det giver et bedre grundlag for at træffe gode beslutninger," siger Morten Hedelund.

"Desværre ser vi en udvikling, hvor der bliver færre og færre ressourcer på området, og mange ved, at der er brug for flere penge. Både forældre og politikere - og børnene ved det også. De må vente længere tid på at få hjælp med deres udfordringer i takt med at der bliver flere børn pr. voksen," tilføjer han.

I Troldehøjen er der ni medarbejdere til omkring 50 børn, men i praksis er der langt færre voksne til børnene i hverdagen. Dels skal de dække 54 timers ugentlig åbningstid, og da LørdagsAvisen besøgte institutionen var en pædagog på ferie, mens en anden holdt barnets første sygedag. Og leder Morten Hedelund er i høj grad bundet til sit kontor til opgaver med planlægning og dokumentation over for myndighederne.

Nærhed og tryghed

Morten Hedelund mener, at de øgede krav til læring og dokumentation i institutioner for alvor tog fart for omkring 10 år siden på ryggen af nogle svage Pisa-undersøgelser, der indikerede, at danske børn var udfordret på de faglige evner i forhold til andre steder i verden.

"Jeg kan godt forstå, at man er optaget af at lave gode miljøer for børn. Det er bare vigtigt, at man også husker, at der er en værdi i at være 0-6-årig i sig selv. Grundlaget for et godt miljø er blandt andet kompetente voksne," siger han.

Effektiviseringskravene medfører mange steder i de kommunale rammer indretning af større institutioner med mange børn i effektivitetens navn. Det skal sikre optimal udnyttelse af ressourcerne, men det er ikke nødvendigvis til gavn for børnene, mener Morten Hedelund.

"Jeg mener ikke, at en institution skal være meget større end vores. Personalemæssigt er det en fordel med større enheder, og der er et økonomisk rationale, men pædagogisk er jeg meget tvivlende over for, om det er en fordel," siger han med henvisning til trygheden i mere rolige rammer, hvor alle børnene kender hinanden.

"Jeg tror desværre, at udviklingen går mod større institutioner i den kommumnale verden, mens selvejende institutioner stille og roligt uddør. Det er ærgerligt. Vi har et stort forældreengagement, og forældrene har stor indflydelse på hverdagen i en selvejende institution. Vi savner aldrig kandidater til bestyrelsen, og forældrenes store engagement har en stor positiv betydning for børnehavnes drift. De er engageret på mange niveauer og passer for eksempel vores dyr i weekenden - og knækker vi håndtaget på vores trækvogn, så tager smeden den med hjem og reparerer den." siger Morten Hedelund og peger ud mod børnehavens store kaningård bag hans kontor.

Troldehøjen har også fugle, høns og en skildpadde i de hyggelige rammer ved Tessebøllevej, hvor forældrene altså spiller en væsentligt rolle.

"Der er høj deltagelse på vores arbejdsdage og til vores mange sociale arrangementer. For mange af forældrene er Troldehøjen også deres sted," fortæller lederen.

Måske var nogle af forældrene også med i sidste weekends demonstrationer for at gøre op med udviklingen i retning af mere bureaukrati og færre hænder i hverdagens arbejde i den enkelte institution, og mens Morten Hedelund er spændt på at se, om demonstrationerne var en enlig svale, så ser han også frem til reaktionerne fra dem, der kan ændre på tingene - politikerne.

"Jeg er spændt på, om jeg når at opleve, at man kommer frem til en erkendelse af, at det ikke har været godt nok i institutionerne i en lang periode. Jeg er ret sikker på, at stat og kommuner fortsætter med at kaste ansvaret mellem sig. Og det kræver massivt og langvarigt pres fra forældre, før det får politisk omprioritering," siger han.