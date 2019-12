Inger Støjberg: Også her skal det være normen, at man arbejder

Den tidligere integationsminister og nuværende retsordfører for Venstre, Inger Støjberg, besøgte mandag eftermiddag Karlemoseparken i Køge i selskab med Venstres gruppeformand i Køge byråd, Ken Kristensen. Her fik de blandt andet en rundvisning af beboerformand Per Bach Lauritsen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

LørdagsAvisen - 18. december 2019

Det blev til en snak om både ghettopakke, lommepengejob, software til ansigtsgenkendelse og meget andet, da en Venstredelegation med partiets retsordfører og tidligere ingrationsminister, Inger Støjberg, og den lokale gruppeformand i byrådet, Ken Kristensen, i spidsen mandag eftermiddag besøgte Karlemoseparken i Køge.

"Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer ud og ser på, om der mangler redskaber hos boligselskaber eller politi i forhold til de problemstillinger, man oplever her," siger Ken Kristensen om besøget, der var anledt af boligområdets nye optagelse på ghettolisten over udsatte boligområder.

Listen omfatter i år 28 socialt udsatte boligområder med eksempelvis relativt høj arbejdsløshed og kriminalitet og lavt uddannelsesniveau.

Inger Støjberg og Ken Kristensen mødte i forbindelse med besøget både beboerformand Per Bach Lauritsen og repræsentanter fra politiet og fra Helhedsplanen, som arbejder med en række initiativer i blandt andet Karlemoseparken.

"Der er ingen tvivl om, at der bliver gjort et godt stykke arbejde herude. Et godt eksempel er Lommepengeprojektet," siger Ken Kristensen med henvisning til det projekt, der har skaffet fritidsjob til flere end 300 unge. Projektet får også anerkendelse fra Inger Støjberg:

"De, der har allerstørst gavn af fritidsjob, er unge med ikke-vestlig baggrund. Deres forældre har for eksempel ikke det netværk, som kan skaffe dem et fritidsjob, og det betyder, at de har sværere ved at få fritidsjob. Derfor er det helt rigtigt at arbejde med fritidsjob for de unge her i området - især fordi der er tale om rigtige job i rigtige virksomheder og ikke et kommunalt tilbud," siger hun om projektet.

Integration kommer ikke af sig selv

Inger Støjberg peger på, at det ikke er nogen selvfølge, at integrationen bliver bedre for anden eller tredje generation af indvandrere, hvis deres opvækst er præget af de begrænsninger, man ser i de udsatte boligområder i form af høj arbejdsløshed, kriminalitet og mangel på gode rollemodeller. Hvis forældrene ikke arbejder og taler lidt eller intet dansk, så har deres børn også dårligere forudsætninger i forhold til uddannelse og arbejde, lyder argumentationen, og hun ser den tidligere regerings ghettopakke fra sidste år som et centralt redskab. Sigtet i den var blandt andet over en årrække at ændre befolkningssammensætningen i de udsatte boligområder og eksempelvis også tvinge børn i daginstition for at skærpe danskkundskaberne inden skolestart.

"Ja, ghettopakken er ret striks, men det er altså også pinedød nødvendigt at gribe ind, hvis vi vil disse problemer til livs. Det handler om at få en anden beboersammensætning. Før vi får det, tror jeg ikke, vi får løst problemerne. Vi skal have flere helt almindelige danske, arbejdende familier til at flytte ind. Også i områder som dette skal det være normen, at man arbejder," siger Inger Støjberg.

I den forbindelse tror hun ikke, at det gør en forskel, at man stigmatiserer boligområderne ved at sætte dem på en "ghettoliste".

"Jeg tror, at man skal kalde tingene ved deres rette navn og tage diskussionen. Folk kender godt de udfordringer, der er, uanset om vi kalder det ghetto eller udsatte boligområder," siger hun og fremhæver Sverige som eksempel på, at det ikke hjælper at lægge en dæmper på den offentlige debat om svære emner.

Ansigtsgenkendelse

Et meget konkret tiltag, som også blev drøftet i forbindelse med Venstrepolitikernes besøg i Karlemoseparken, er muligheden for anvendelse af software til ansigtsgenkendelse for at hjælpe politiet med at håndhæve opholdsforbud i relation til enkeltpersoner. I forbindelse med domme for bandekriminalitet kan de dømte risikere op til 10 års forbud mod at færdes i et bestemt område, og det vil være nemmere at håndhæve med ansigtsgenkendelsessoftware knyttet til videoovervågningen, fremhæver Ken Kristensen.

"Det kunne man overveje at tage i brug her. Vi skal se på, hvad vi kan gøre for at være på forkant med problemerne," siger han.

Inger Støjberg er dog ikke klar til at give grønt lys til dette redskab endnu:

"Det er en meget ømfindtlig diskussion. Jeg synes selv, det er en svært. Det er en mulighed, vi skal diskutere grundigt - blandt andet for at afklare præcis hvordan man vil bruge teknologien," siger hun.

Fakta

Ghettolisten

Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde, hvor der bor mindst 1000 mennesker, og hvor minimum to af de fire nedenstående kriterier er opfyldt, og hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent.

2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet.

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Transport- og Boligministeriet