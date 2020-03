Ingen torvedag i Køge for en periode

Det sker for i videst mulige omfang at undgå smitte med corona-virus.

"Torvet er ikke bare et sted, hvor køge-borgerne får fyldt indkøbskurven. Det er et sted, hvor fællesskaberne trives, og hvor snakken går. Lige nu står vi i en helt særlig situation. Vi skal stå sammen - men på afstand. Køge Torv er i høj grad et sted, hvor man mødes og får en god snak. Og det kan være svært at finde en praktisk måde at overholde de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne beder os om. Derfor må vi sige på gensyn til torvedagene indtil vi igen kan mødes på en tryg måde", siger borgmester Marie Stærke.