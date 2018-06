Indvielse af nyt udendørs træningsanlæg

Herefter vil der være chance for at prøve kræfter med anlæggets mange muligheder med kyndig vejledning fra CrossGym-instruktører fra Gymnastikforeningen.

Anlægget vil give brugerne mulighed for at styrketræne i en crossfit/OCR inspireret stil.

Drømmen om et udendørs træningsanlæg har levet i mange år for gymnastikforeningen If Frem Bjæverskov, men processen har været lang. Det har kun været muligt med en kæmpe indsats fra de mange frivillige, der har stillet op flere weekender for at grave, luge, stampe, rydde op samt med økonomisk opbakning fra de andre afdelinger i IF Frem og "kulinarisk" bidrag fra Konditorbageren i Bjæverskov. Uden støtten fra Køge kommune og SEAS-NVE var projektet heller ikke blevet realiseret.