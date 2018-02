Efter et længere tilløb kan Imerco Home nu slå dørene op i både Køge og i resten af landet med et inspirerende udvalg til boligindretning og gaver.

Imerco Home slår dørene op i Køge

Torsdag 1. februar slår Imerco-koncernen dørene op for Imerco Home på Torvet 22 i Køge og i 36 andre forretninger landet over. Imerco Home er et helt nyt koncept og består af en række større og inspirerende butikker, der udover Imercos faste kvalitetssortiment har et bredt udvalg af nye varer inden for boligtilbehør som lamper, tekstiler og småmøbler.