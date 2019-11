Sidste års vindere af integrationsprisen i Køge Kommune. Foto: Tina Hesselbjerg

Ildsjæle hædres for god integration

LørdagsAvisen - 21. november 2019

Hver eneste dag er der mennesker, der knokler for at fremme integrationen både blandt frivillige og blandt virksomheder i Køge Kommune. Nu er det blevet tid til at hædre integrationens ildsjæle for deres store indsats, når Køge Kommunes Integrationsråd uddeler Integrationspriserne 28. november klokken 15.00-16.30.

Én af Integrationsrådets vigtige opgaver er hvert år at uddele Køge Kommunes Integrationspriser. I Køge findes der mange virksomheder, foreninger og enkeltpersoner, der hver dag året rundt gør en stor indsats for at få vores nye medborgere til at blive en del af det danske samfund. Integrationsprisen giver en unik mulighed for at skabe opmærksomhed omkring disse mange gode og positive eksempler.

"Prisen understreger, at vi i Køge Kommune mener, at initiativer og tiltag, der fremmer integrationen, er værd at belønne. Modtagerne har lagt et helt ekstraordinært engagement, der fremmer inklusion og medborgerskab, og det det er en stor ære og glæde for integrationsrådet at kunne uddele to priser: En Frivillighedspris på 10.000 og en erhvervspris på 10.000 kr." siger Integrationsrådets formand, Dennis Hedegaard.

"Vi hædrer ildsjælene for det nødvendige og samfundsvigtige arbejde, de udfører. Kommunen kan ikke løfte integrationsopgaven alene, så ildsjælene i lokalsamfundene er en afgørende del af integrationen. Det er fedt, at vi også i år har fået mange gode indstillinger af både frivillige og virksomheder, der gør en fantastisk indsats for integrationen i Køge Kommune," siger han.

Alle er velkomne til at komme og være en del af prisuddelingen, der samtidig er en lejlighed for borgerne til at komme og se Køge Kommunes Center for Dansk og Integration. Centeret er sekretariat for Integrationsrådet, og en stor del af kommunens integrationsarbejde foregår på centeret. Både flygtninge og andre, der er kommet, fordi de har fået arbejde i Danmark bliver blandt andet undervist i det danske sprog og kultur på Centeret for Dansk og Integration i Ølby Center.