Idrætten fik vist sig frem på Køge Torv

Idrættens Sommerfest arrangeres af Køge Kommune og et par udvalgte klubber/foreninger der kan stå for det praktiske. I år var det Herfølge Boldklub og Køge Håndbold der var de to samarbejdspartnere til dagen.

Borgerne havde mulighed for at kombinere indkøbene i byens markedsboder og butikker med at få et indblik i de mange klubber/foreningers tilbud. I alt havde 16 klubber/foreninger meldt sig til at være med i årets sommerfest.