Idrætsmærker uddelt i Herfølge GF

Herfølge Gymnastikforening har fortsat stor succes med afviklingen af Idrætsmærket, hvis formål er at give tilbud, således at man livet igennem kan holde sig i fysisk form, at motivere til at teste sin form hvert år og at motivere til idrætslig samt social aktivitet år efter år.