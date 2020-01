Se billedserie Danserne i La Perla Experience er rykket ud i nye lokaler hos Fysio K på Gymnasievej 21.

Send til din ven. X Artiklen: I form efter nytår? Her er tre - vidt forskellige - veje til mere motion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I form efter nytår? Her er tre - vidt forskellige - veje til mere motion

LørdagsAvisen - 17. januar 2020 kl. 18:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går nytårsforsættet i retning af mere motion og vægttab? Så kig med her - vi har samlet tre vidt forskellige bud på, hvordan du kan få mere bevægelse ind i hverdagen i det nye år

Den hyggelige En gåtur er en både nem og effektiv måde at få motion. Man kan gøre det når som helst, og man behøver ikke gøre det alene, for Køge Vandreforening har flere ugentlige fællesture på mellem tre og ti kilometer, så der er fine muligheder for at få rørt sig i godt selskab.

Alle er velkomne til at gå med både tirsdag aften fra Ellemarksskolen og onsdag formiddag fra Køge Hallerne. De nærmere oplysninger findes hver uge på siden med Foreningsliv her i LørdagsAvisen. Foreningen har omkring 400 medlemmer, og alle er velkomne til at prøve at gå med et par gange, inden man melder sig ind i Køge Vandreforening, hvor der i høj gad lægges vægt på det sociale samvær både før, under og efter gåturen. Efter gåturen sidder gængerne og hygger sig sammen over en kop kaffe, så der er altså også fine muligheder for at lære nye mennesker at kende i foreningen.

"Der er altid nogle at snakke med, og så får man også set byen og området, mens man går," siger Harry Wejendorp fra vandreforeningen.

Den sjove La Perla Experience åbnede i 2018 i Kirkestræde med et tilbud om at lære køgenserne at danse salsa. Nu er danseskolen rykket ud i nye lokaler på Gymnasievej 21, hvor de større lokaler har givet plads til flere og større hold.

Indehaver Yanet Céspedes Pagés har lige taget hul på forårssæsonen med 70 dansere fordelt på en række forskellige hold, så der er allerede mange køgensere, der har fundet danseglæden hos La Perla Experience - og der er plads til flere.

"Folk går superglade hjem herfra, og der opstår venskaber på kryds og tværs af holdene. Det er sjov motion. Vi forbrænder mange kalorier, og samtidig griner vi en masse," smiler Yanet Céspedes Pagés, der udover salsa blandt andet også har åbnet et nyt hold, der danser bachata - en dans fra Den Dominikanske Republik med rødder i bolero.

Der er både hold for begyndere og mere øvede - og både for par og for enkelte dansere, så alle kan være med. Der danses både mandag og tirsdag aften - de første hold begynder klokken 18.

Den virkelig målrettede Det kan være svært at holde dampen oppe med den rigtige kost og motion, og nogle gange glider januar altså også bare lidt bedre ned i selskab med solide mængder chokolade. Hvis du har brug for både målrettet træning og en kostplan, så er en personlig træner guld værd.

Sådan en er Ulrika Wester-Jørgensen, der både tilbyder personlig træning og kostvejledning. Hun skræddersyr et træningsprogram til hver enkelt baseret på det personlige mål.

"Hvordan skal man træne, hvor meget vægt og hvor mange gentagelser, frie vægte eller maskiner? Det har stor betydning for opbygningen af muskelmasse, og det er vigtigt også for at undgå skader," forklarer træneren, der altså også anbefaler at få udarbejdet en kostplan for at nå sine mål.

70 eller 80 procent af et vægttab skal komme fra den rette kost, hvilket underbygger fordelen ved at målrette indsatsen for både kost og motion.

"Jeg har rigtig mange kunder, der gerne vil tabe sig, og man kan ikke træne sig slank. Kosten skal følge med," siger Ulrika Wester-Jørgensen, der træner med sine kunder i Fair Fitness i Bjæverskov.