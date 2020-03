I en presset tid: Flot hilsen fra Spar Nord til butikkerne

Sådan lyder hilsnen fra Spar Nord Køge til medarbejderne i Køges mange butikker her til morgen, hvor banken også havde efterladt en gave foran butikkerne i form af tre øl - "til alle jer der knokler for at holde gang i detailhandlen i vores smukke by. Håber at I vil nyde en fortjent fyraftensøl med hinanden i butikken eller i en snak med nabobutikken - og huske på hvor meget vi tænker på jer og værdsætter jeres indsats," lyder direktør Jesper Køsters hilsen på Facebook.