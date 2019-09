Send til din ven. X Artiklen: I Karens Klædeskab hænger kropsglæde i form af kjoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Karens Klædeskab hænger kropsglæde i form af kjoler

LørdagsAvisen - 27. september 2019 kl. 16:47 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Farvestrålende og blomstrede kjoler er ikke kun for de åleslanke, mener Karen Vestergård. Hun har startet webshoppen 'Karens Klædeskab', der sælger halvtredser-inspirerede kjoler, der kan sprede glæde - og måske især glæden ved egen krop.

"Livet er nu. Man må gerne gå i røde, høje sko og farverige kjoler til hverdag".

44-årige Karen Vestergård arbejder som bibliotekar på Køge Bibliotek, og hun går ofte på arbejde i halvtredser-inspirerede kjoler med blomsterprint og stort skørt og farvestrålende sko. Det er nemlig i denne stil, hun føler sig mest hjemme.

"Jeg opdagede, hvor godt den her type tøj sidder på alle kvinder - også dem med runde former," fortæller Karen Vestergård, der selv beskriver sin krop som en "mor-krop".

"Jeg vejer mere end jeg gjorde, inden jeg fik børn. Jeg synes, de her kjoler har et snit, der klæder kvinder med kurver, siger Karen Vestergård, der før i tiden ofte gik i sort tøj for at skjule sine former.

I marts startede hun forretningen 'Karens Klædeskab', hvor hun igennem Facebook sælger farverige rockabilly-kjoler i en vintage stil, som man kender den fra halvtredsernes mode. Hun synes, der var langt mellem forhandlere af den type kjoler i Danmark, og hun fik idéen til selv at drive forretning, da hun fandt ud af, at flere efterspurgte stilen.

"Jeg købte mit tøj i England, fordi der er langt mellem forhandlerne i Danmark. Kom jeg til at købe noget ved en fejl, var det ikke svært at sælge videre", fortæller Karen Vestergård, der derfor tænkte at andre også havde interesse i at købe tøjet.

Hun startede ikke kun Karens Klædeskab for at gøre stilen mere tilgængelig i Danmark, men også for at sprede den kropsglæde, som hun selv fandt, da hun opdagede kjolernes pasform. Siden marts har hun allerede oplevet mange postive reaktioner fra kvinder, der har haft glæde af tøjet.

"De synes, det er fantastisk, at man kan tage tøj på, som man føler sig lækker i", siger Karen Vestergård og fortsætter:

"Der er mange, der ikke har prøvet denne type tøj før, og de har måske heller ikke oplevet den side af sig selv, der føler sig godt tilpas i tøj. Det gælder især kurvede kvinder.

Karen Vestergård synes, det er vigtigt at promovere et andet skønhedsideal end den helt slanke og stramme kvindekrop.

"Når jeg modtager kjolerne, får jeg ofte billeder af kjolerne på flere forskellige fotomodeller. Jeg vælger altid den model, der i sin kropsform ser mest almindelig ud. Mode er ikke kun for de åleslanke, Det er for alle, lyder det fra Karen Vestergård, der driver Karens Klædeskab i sin fritid som en hobby.

Hun har oplevet stor interesse for kjolerne, og hendes sortiment er derfor vokset fra et par enkelte modeller til et bredt udvalg af kjoler i alle størrelser.

"Det kan godt være et stort slid, men det der gør det sjovt er, at folk får en god oplevelse", siger Karen Vestergård.

I løbet af sommmeren er hun for alvor kommet tæt på kunderne. Karen Vestergård startede nemlig et samarbejde med Stacy's Diner ved Køge Marina, hvor hun hver mandag aften solgte sit tøj i de halvtredser-inspirerede omgivelser, alt imens at der var veteranbiltræf på marinaen.

Karen Vestergård har haft så travlt, at hun endnu ikke har haft tid til at lave en selvstændig hjemmeside med webshop, som det ellers var planlagt. Det er næste projekt, men på trods af succes og travlhed er det ikke meningen, at Karens Klædeskab skal vokse sig så stor, at Karen Vestergård får alt for travlt med forretningen i sin fritid. Hun drømmer ikke om at kunne leve af forretningen.

"Jeg har ikke rigtig en forretningsplan eller et bestemt mål om overskud. Det vigtigste for mig er, at det skal være sjovt, og det skal ikke blive så stort, at det ikke længere er sjovt", siger Karen Vestergård.

