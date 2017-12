Hyggelig og rask gåtur på Køge Ås

"Et nyt år starter for mange med ønsket om en sundere livsstil, og det gavner hjertet. Gå motion er god motion, en rask travetur kan være med til at nedsætte både blodtryk og kolesterol. En anden fordel er, at en rask gåtur er en social form for motion, hvor du samtidig kan tale med familie og venner", siger Tonni Solskov, formand for Hjerteforeningen i Køge.