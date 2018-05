Ældre Sagen og Oticon sætter fokus på hørelsen.

Hver sjette voksne dansker lider af høretab - få hjælp ved høredag

LørdagsAvisen - 27. maj 2018 kl. 11:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtig mange i Køge lider af høreproblemer. Ifølge Høreforeningen har hver sjette dansker over 18 år i et høretab - og hele 60 procent gør ikke noget ved det. Det er alt for høje tal, hvorfor Ældre Sagen og Oticon er gået sammen om at informere borgerne, når deres landsdækkende turné lægger vejen forbi Køge den 31. maj med gratis foredrag, høretests og mulighed for at få svar på spørgsmål om høretab på Comwell Køge Strand, Strandvejen 111 klokken 13-16.

Konsekvenserne ved ubehandlet høretab kan dels risikerer at være et dårligere socialt liv, og dels øget risiko for en lang række sygdomme som Alzheimers, demens og depression for den pågældende. Chefaudiolog Thomas Behrens forklarer, at lyd er essentielt for, at hjernen fungerer optimalt.

"Lyd bliver til mening, når hjernen bearbejder lyden. For personer med høretab har det lydsignal, som hjernen får at arbejde med, mindre information, og det kræver større anstrengelse at få mening ud af lyden. Det er grunden til, at høretab kan være meget trættende, da man generelt bruger meget mental energi i dagligdagsaktiviteter, specielt dem hvor der er baggrundsstøj," siger Thomas Behrens, MSc, Ansvarlig for Audiologi og leder af Center for Anvendt Audiologisk Forskning hos Oticon, og fortsætter:

"Folk reagerer måske ved at trække sig socialt tilbage, fordi det er så anstrengende at følge med. Social isolation og følger som fx depression har længe været anerkendt som risikoforøgende faktorer i forbindelse med demens og Alzheimers."

En ny undersøgelse viser, at det er i mange hverdagssituationer, at borgerne i Køge og resten af regionen udsætter deres hørelse for fare. Brug af larmende køkkenredskaber, koncerter, larmende sportevents og høj musik i bilen er alle situationer, hvor man udsætter sig selv og sine ører for fare, der på sigt kan medføre nedsat hørelse. Og faktisk mener 43 procent af danskerne, at de nogle gange eller ofte udsætter deres hørelse for risiko.

Forebyggelse er derfor essentielt, men selvom man er ramt af et høretab, så er det aldrig for sent at gøre noget ved det. På turnéens stop i Køge vil det være muligt at få viden om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har mistanke om, at man har et høretab, samt hvad man kan forvente sig af den nyeste teknologi inden for høreapparater. Udover Ældre Sagen og Oticon vil det lokale hørecenter også være til stede.

Hele tourplanen kan findes på www.oticon.dk/tilmeld, hvor man også kan tilmelde sig.