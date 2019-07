Linnea Villén er i fuld gang med planlægningen af sjette sæson af Torsdags-huskoncerter i Køge Kommune.

Huskoncert i dit hjem?

LørdagsAvisen - 07. juli 2019 kl. 12:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du et skønt hjem? Kan der sidde 30-35 mennesker komfortabelt i din stue? Så er det måske dit hjem der kan blive centrum for én af koncerterne i sjette sæson af "Torsdags-hus-koncerten" med nogle af de største talenter på den klassiske og folkemusikalske scene.

Linnéa Villén, lokal fløjtenist er arrangøren og elsker huskoncerter, for tilhøreren kommer helt tæt på kunstnere og instrumenter. Oplevelsen af at komme på besøg i nogens hjem og samtidig nyde musik på absolut højeste niveau er ganske særligt. Det er tillige en stor oplevelse for dem der har oplevet at være værter for en koncert. De udtrykker stor glæde og taknemmelighed over oplevelsen af så dygtige musikere i deres hjem.

I dette koncept bliver tilhøreren en del af musikopførelsen ved at sidde så tæt på. Det bliver en nærværende oplevelse på en helt anden måde end hvis du mødte musikken på en stor scene. Der er mulighed for at høre lidt om musikerens instrumenter, liv og mulighed for at stille alskens spørgsmål.

Den sjette koncertrække vil foregå en torsdag i september, oktober og november 2019 og vil have navne som tenor, Jonathan Koppel, harpenist, Tine Rehling og Folkemusikgruppen Hvalfugl på programmet.

Linnéa leder nu efter passende hjem at holde huskoncerterne, og hvis du har lyst til at åbne din dør for en lille del af offentligheden for et par timer, så kontakt Linnéa inden 15. juli 2019 på mail: linneavillen@gmail.com.

"Det er vigtigt at det er dit hjem - ikke en lade, fælleshus, plejecenter eller lignende, men dér hvor du bor - og det skal være et ikke-ryger hjem, samt ligge inden for Køge Kommunes grænser," forklarer hun.

Du kan læse mere om Linnéa Villén på www.linneavillen.dk eller om koncerterne og dét at være vært på www.torsdagshuskoncerten.mono.net. Koncerterne er venligst støttet af Køge Musikaftenskole, DreistStorgaard og Vinspecialisten i Køge.