Højtlæsning for voksne på biblioteket

Guidet fælleslæsning fungerer således, at novellen og digtet bliver læst højt, mens deltagerne sidder med teksterne i hænderne. Højtlæsningen gør at tempoet sænkes nok til at man kan nærlæse og dermed opfatte ting mellem linjerne, som man måske eller ikke ville lægge mærke til, og på den måde bliver der mulighed for at dele al den undren og begejstring, der kan opstå, når man læser litteratur for første gang. Undervejs i oplæsningen bliver der holdt små pauser. Pauserne er til at reflektere over teksten og det er i pauserne at de gode samtaler begynder.