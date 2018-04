Se billedserie Hugo?s er nærmest selvskreven til Dansk Ølmærke takket være det store øludvalg på stedet.

Høj stemning og brede smil da Dansk Ølmærke blev udddelt

LørdagsAvisen - 14. april 2018 kl. 17:26

GPS'en var tastet ind med koordinaterne for Hugo`s og WIKA-Meny, da lokalformanden for Danske Ølentusiaster, Gert Højer Petersen, var på rundtur forleden for at hædre Hugo's og WIKA-Meny med Dansk Ølmærke for en ekstraordinær indsats. Og hos både Hugo's og i WIKA-Meny var man klar til at modtage denne hæder, som kun uddeles til de få, der har gjort en ekstraordinær indsats for deres arbejde i øllets tjeneste.

Dansk Ølmærke uddeles hvert andet år, og igen, igen, igen, kan Hugo's bryste sig af denne hæder. Gert Højer Petersen redegjorde for baggrunden for at Hugo's igen fik ekstra vægpynt, og det var en stolt og glad Thomas Madsen, der takkede for denne hæder, og samtidig rettede en stor tak til sit personale, for det er bl.a deres interesse for øllets mangfoldigheder, Hugo`s gæster møder, når de på bedste vis skal vejlede og formidle deres kendskab til indholdet i de mange haner og flasker.

Diplomet Dansk Ølmærke bemærkes virkeligt af de, der gæster den hyggelige kælder, og Hugo's er ubestridt et af Sjællands allerbedste øloaser.

I WIKA-Meny stod butikkens ølansvarlige, Brian Hansen, og WIKA's ejer, Per Jensen, klar til at modtage Dansk Ølmærke for tredje gang. Brian Hansen er en af de mest ølvidende i Dansk Detailhandel, og fik modtog derfor også den regionale Ølpris 2017. Så det med priser er man ligesom vant til ude på Gymnasievej, og i forbindelse med prisoverrækkelsen, havde WIKA-Meny stablet en mindre ølsmagning på benene, hvor butikkens kunder smage nogle af de nyheder, der jævnlign tager plads på butikkens bugnende hylder.

"Det er den evige opbakning fra dels de mange hundrede medlemmer af DØE Køge og butikkens andre kunder, der driver lysten og gived energi til det engagement og entusiasme, der ligger i arbejdet for at udvikle butikkens ølafdeling," siger Brian Hansen.