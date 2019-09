Se billedserie Marianne og Jørgen Christensen fejrer 50 års jubilæum med Skovtroldens Planteskole. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Herfølges skovtrold fylder 50 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Herfølges skovtrold fylder 50 år

LørdagsAvisen - 12. september 2019 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et ganske usædvanligt jubilæum, som Skovtroldens Planteskole i Herfølge danner ramme om i disse dage, hvor Marianne og Jørgen Christensen markerer 50 år med planteskolen.

Parret åbnede selv planteskolen tilbage i 1969, og lige siden har de haft deres egen måde at drive planteskole på - baseret på høj kvalitet, spændende planter og en stærk faglig stolthed gennem alle årene.

"Vi er stolte af at have kunnet klare os i 50 år, og vi glæder os over det, vi har oplevet. Det har været et drømmejob for os begge," siger Jørgen Christensen, der blev uddannet skov- og landskabsingeniør og skaffede startkapitalen til planteskolen ved at arbejde med et træfældningsfirma i København i årene fra 1965 til 1967.

"Marianne og jeg købte ejendommen tilbage i 1967. Den var totalt faldefærdig, da vi overtog den, men i september 1969 åbnede vi med salg af planter. Lige fra starten var det meningen, at vi ville have de lidt specielle og sjældne planter, og ved siden af tilbød vi også allerede fra starten anlæggelse og vedligeholdelse af haver. Det har vi kørt med lige siden, og det har været 50 utroligt lykkelige år med fantastiske oplevelser," fortæller Jørgen Christensen.

For eksempel servicerede parret Dronning Ingrid med planter gennem 25 år til både kancellihuset ved Fredensborg Slot og til Gråsten Slot. I 1982 designede og anlagde de den japanske have i Tivoli, og gennem tiden også stået bag tre andre anlæg i forlystelsesparken. Dertil kommer, at de naturligvis også har anlagt en lang række spændende private haver gennem årene.

I 1972 var Skovtroldens Planteskole ifølge Jørgen Christensen de første i Danmark der tilbød vandplanter, da de tidligt spottede trenden med etablering af havebassiner. Anlæggelsen kunne de naturligvis også hjælpe med.

"Vi tilbyder folk et færdigt koncept med det hele. Det betyder, at vi kan sikre en høj kvalitet, og at kunderne også ved, hvem der har ansvaret for en opgave," fastslår Jørgen Christensen, der i dag er 76 år og tilføjer, at han og Marianne er begyndt at tænke på at gå på pension.

Men inden da er det tid til at markere det flotte jubilæum i Skovtroldens Planteskole fra fredag 13. september.