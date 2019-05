Send til din ven. X Artiklen: Herfølge Skole så ind i fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Herfølge Skole så ind i fremtiden

LørdagsAvisen - 01. maj 2019 kl. 19:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremtiden var det overordnede tema på hele Herfølge Skole for nylig, og det engagerende spørgsmål, som alle skulle finde svar på, lød: "Hvordan kan vores liv se ud om 25 år?"

Der blev gravet 25 år gamle tidskapsler op af skolegårdens jord. Der blev dannet grupper med fordelingshatte. Der blev vandret rundt i bymiljøet og set på Herfølge bys arkitektur. Følt sig frem på sanseopdagelse i skolens mørke kælder. Der blev fisket efter problemstillinger. Der blev løbet selfieløb til den store guldmedalje. Og der blev spået om fremtiden gennem spåkonens syner og forudsigelser via thebreve og krystalkugle.

Kreativiteten og faglokalerne har sydet af aktivitet, og små som store har arbejdet side om side i tværfaglighedens berigende muligheder.

Ugen har siden skoleårets start været planlagt for at give alle mulighed for at afprøve nogle af de metoder, som er i gang med at blive implementeret på Herfølge skole i omstillingsprocessen til LEAPS skole.

Der er arbejdet med proces og produkt. Eleverne har arbejdet fagligt undersøgende og nysgerrigt omkring de givne problemstillinger. Der har været udarbejdet prototyper og eleverne har løbende skullet dokumenteret læring og proces gennem analoge og digitale porteføljer. Eleverne har skullet modtage og give hinanden feedback for at kunne forbedre og til sidst færdigudarbejde et produkt, som svar på deres forestilling om fremtiden.

Ugens travlhed og hårde arbejde for både voksne som børn og unge kulminerede i et brag af en fremvisning, og de mange gæster, der dukkede op på skolen for at overvære elevernes læring, kunne få indsigt i et væld af de mange iderige og visionære tanker skolens elever har om deres fremtid.

Fremvisningens publikum kunne blandt andet se og høre om elevernes bud på fremtidens huse, tøj og transportmidler. Der blev vist postkort skrevet af eleverne, hvori man kunne læse om deres fremtidige liv fra 2019-2044.

Der kunne smages på fremtidens cupcakes, opleves gallerier med skolens elever anno 2044. Der var udarbejdet Apps og bygget legepladser i rummet. Der var blevet forsket i fremtidens teknologi og udnyttelse af denne i folks fremtidige hjem og inden for sundhedsvæsenet. Løsninger med fokus på bæredygtighed og bevidsthed om klima skinnede igennem flere af elevernes fremvisninger.

Ugen igennem havde stået på motivation, samarbejde, undersøgelser, læring, kreativitet og et højt engagement hos alle. Elevernes stolthed og begejstring var ikke til at tage fejl af, og der var heller ikke behov for mange sekunders tænketid, når eleverne blev adspurgt til, hvordan det havde været at arbejde på denne måde: "Det har været anderledes, og sjovt og lærerigt. Det har været fedt at arbejde på denne måde, for man har fået lov til at undersøge en masse og finde frem til noget som interesserer én."

Og som skoleleder Helle Due Bense udtaler: "Så er det motiverende, når man ser begejstrede elever fortælle om deres læring, og skønt når en af skolens elever umotiveret efter skole kommer hen til én og siger "Dét der LEAPS er godt nok sjovt - og dagene er jo gået vildt hurtigt".